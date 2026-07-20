به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در ادامه بازدید‌های میدانی از محور‌های مواصلاتی جنوب کشور پس از حملات اخیر دشمن و با هدف ارزیابی روند بازگشایی مسیر‌های آسیب‌دیده، تسهیل عبور و مرور و ارتقای ایمنی سفرها، به استان فارس سفر کرد.

وی در این سفر با حضور در پاسگاه‌های پلیس راه، محور‌های اصلی و ترانزیتی، آخرین وضع تردد و خدمات‌رسانی را از نزدیک ارزیابی کرد.

سردار حسینی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس راه و پلیس راهور، بر رصد مستمر تمامی محور‌های مواصلاتی استان، پایش لحظه‌ای وضعیت ترافیک، حضور میدانی مؤثر مأموران، آمادگی کامل برای مدیریت هرگونه شرایط اضطراری، تأمین امنیت سفر‌های جاده‌ای و ارائه خدمات مناسب به شهروندان، رانندگان و مسافران تأکید کرد.

وی با تأکید بر افزایش نظارت بر محور‌های پرتردد، مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل کالا، کنترل نقاط حادثه‌خیز تصریح کرد: بررسی وضع ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای، هماهنگی مستمر با پلیس راه، سازمان راهداری و دستگاه‌های امدادی و تسریع در رفع هرگونه گره ترافیکی احتمالی امری ضروری است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت حفظ آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: بازدید‌های میدانی از استان‌های مختلف به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا وضعیت محور‌های مواصلاتی، نحوه خدمات‌رسانی، آمادگی یگان‌های پلیس، ایمنی مسیر‌ها و روند تردد خودرو‌های سبک و سنگین به‌صورت مستقیم رصد شود و در صورت نیاز، تصمیمات لازم برای تسهیل عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود.

سردار حسینی دستورهای لازم را در این زمینه صادر و تصریح کرد: هدف از این بازدید‌های میدانی، حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، ایجاد آرامش برای کاربران جاده، پشتیبانی از ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر و اطمینان از تردد ایمن و روان در تمام محور‌های کشور است و پلیس راهور با حضور میدانی و نظارت مستمر، این مأموریت را به‌صورت مستمر و با تمام توان دنبال خواهد کرد.