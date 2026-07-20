اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد و در بعضی ساعت‌ها وقوع رگبار باران و رعد و برق از چهارشنبه ۳۱ تیر و کاهش نسبی دما در گستره استان تا جمعه ۲ مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی دو روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود. تا اواخر وقت سه شنبه ۳۰ تیر به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.

بر اساس این گزارش از عصر امروز تا سه شنبه گاهی افزایش چشمگیر وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا با احتمال کاهش دید در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی در مناطق مرکزی پیش‌بینی می‌شود. تا اواخر امروز نیز ماندگاری توده هوای گرم روی استان مورد انتظار است.

از چهارشنبه تا جمعه با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان، افزایش ابر و تندی وزش باد و در بعضی ساعت‌ها وقوع رگبار باران و رعد و برق در نیمه شمالی به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود. در این روزها کاهش نسبی دما در گستره استان مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا کمی ابری تا قسمتی ابری وزش باد در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و ‌چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.