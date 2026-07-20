به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با آغاز فصل برداشت برنج، نخستین برداشت مکانیزه شالی در استان مازندران با حضور فرماندار ساری، بخشدار مرکزی، دهیار و جمعی از اهالی روستای شهاب‌لیلم شهرستان ساری انجام شد.

فصل برداشت برنج، فصل به ثمر نشستن ماه‌ها تلاش و رنج کشاورزانی است که امنیت غذایی کشور را با دستان خود رقم می‌زنند. در شالیزار‌های سرسبز مرکز مازندران، هر خوشه برنج حاصل همدلی طبیعت، دانش و تجربه کشاورزان است؛ محصولی که علاوه بر تأمین معیشت هزاران خانوار، سهم مهمی در تأمین غذای مردم و کاهش وابستگی کشور به واردات دارد. امسال نیز با آغاز برداشت شالی در شهرستان ساری، نوید تولید محصولی سالم، باکیفیت و اقتصادی‌تر برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شده است.

فرماندار ساری در حاشیه نخستین برداشت مکانیزه برنج در روستای شهاب‌لیلم اظهار کرد: امسال با همت کشاورزان، فعالان بخش کشاورزی و تلاش مجموعه جهاد کشاورزی، شرایط مناسبی برای تولید برنج با کیفیت در شهرستان ساری فراهم شده است.

اسکندرنیا با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان افزود: از مجموع حدود ۸۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان ساری، بیش از ۲۵ هزار هکتار به کشت شالی اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود عملکرد مزارع امسال از نظر کیفیت و کمیت مطلوب باشد. البته آمار دقیق تولید و عملکرد در واحد سطح پس از جمع‌بندی نهایی از سوی سازمان جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.

فرماندار ساری، مدیریت صحیح زمان‌بندی عملیات کشاورزی را مهم‌ترین عامل موفقیت فصل زراعی امسال دانست و گفت: آماده‌سازی زمین، نشاکاری، مراقبت از مزارع و برداشت محصول امسال زودتر از سال‌های گذشته انجام شد و همین موضوع موجب شد مزارع پیش از گسترش آفات به مرحله برداشت برسند و خسارت‌ها به حداقل کاهش یابد.

اسکندرنیا افزود: کاهش خسارت آفات علاوه بر افزایش کیفیت محصول، هزینه‌های تولید را نیز برای کشاورزان کاهش می‌دهد؛ زیرا هزینه تأمین کود، سموم، نهاده‌های کشاورزی و ماشین‌آلات در سال‌های اخیر افزایش یافته و مدیریت صحیح مراحل کشت، نقش مهمی در اقتصادی شدن تولید برنج دارد.

فرماندار ساری با اشاره به نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی و مروجان این بخش اظهار داشت: تلاش شد با کاهش مصرف سموم و نهاده‌های شیمیایی، محصولی سالم و نزدیک به ارگانیک تولید شود تا مردم با اطمینان بیشتری از برنج تولید داخل استفاده کنند.

وی ادامه داد: برنج تولیدی مازندران از کیفیت و سلامت مطلوبی برخوردار است و حمایت از این محصول، علاوه بر حفظ سلامت جامعه، موجب رونق اقتصاد کشاورزان و تقویت تولید ملی خواهد شد.

اسکندرنیا بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و افزود: توسعه تولید برنج داخلی، کاهش وابستگی به واردات، تقویت استقلال اقتصادی و تأمین امنیت غذایی کشور را به دنبال خواهد داشت. هرچه از تولیدکنندگان داخلی بیشتر حمایت شود، هم کشاورزان با انگیزه بیشتری به فعالیت ادامه خواهند داد و هم مصرف‌کنندگان از محصولی سالم، مطمئن و باکیفیت بهره‌مند خواهند شد.