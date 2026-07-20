فریدون کوره یی، دبیر دوره متوسطه از استان البرز، با بیان این‌که آموزش و پرورش مهم‌ترین سرمایه کشور است، گفت: اگر کشور را یک پیکر بدانیم، آموزش و پرورش قلب و مغز آن است و معلم، موتور محرک این مجموعه محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منتخبی از معلمان مدارس استان‌های مختلف کشور در نشست هم‌اندیشی با وزیر آموزش و پرورش، با طرح مهم‌ترین دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود، بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش، بازنگری برنامه‌های درسی، تقویت عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، توسعه زیرساخت‌های آموزش ترکیبی، توجه به سلامت روان معلمان و دانش‌آموزان، کاهش تمرکز بر گزارش‌نویسی‌های اداری و استفاده بیشتر از ظرفیت معلمان در سیاست‌گذاری‌های آموزشی تأکید کردند.

سکینه امینی، دبیر دبیرستان از استان هرمزگان، با اشاره به دغدغه‌های دانش‌آموزان این استان در برگزاری امتحانات نهایی و کنکور، خواستار توجه ویژه به شرایط استان و برقراری عدالت آموزشی شد.

وی با تأکید بر لزوم در نظر گرفتن امتیازات حمایتی برای دانش‌آموزان مناطق درگیر شرایط جنگی، پیشنهاد داد:ظرفیت دانشگاه‌های استان در اولویت دانش‌آموزان همان منطقه قرار گیرد.

امینی همچنین بر ضرورت توسعه فضا‌های آموزشی، ساخت مدارس در مناطق پرتراکم شهری، تأمین تجهیزات سرمایشی مناسب، کاهش تراکم کلاس‌ها و افزایش تعداد مشاوران متخصص مدارس تأکید کرد و گفت: آرامش و امنیت شغلی معلمان، زمینه‌ساز تربیت نسلی توانمند و جامعه‌ای موفق خواهد بود.

تأکید بر استمرار طرح «حامی» و توجه به شرایط اقلیمی

نرگس نبوی، آموزگار دوره ابتدایی از استان هرمزگان، ضمن قدردانی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در اصلاح شیوه‌های یاددهی و یادگیری، اظهار کرد: اجرای طرح‌هایی مانند «حامی» نشان می‌دهد نظام آموزشی در حال عبور از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت آموزش‌های نوین است.

وی با تأکید بر این‌که تحقق اهداف این طرح نیازمند توجه همزمان به شرایط اقلیمی، امکانات مدارس و وضعیت معلمان است، افزود: معلمان مناطق گرمسیری پرچمداران اجرای عدالت آموزشی هستند و برای موفقیت این برنامه‌ها به حمایت بیشتر نیاز دارند.

سرمایه‌گذاری بر معلم، سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است

فریدون کوره یی، دبیر دوره متوسطه از استان البرز، با بیان این‌که آموزش و پرورش مهم‌ترین سرمایه کشور است، گفت: اگر کشور را یک پیکر بدانیم، آموزش و پرورش قلب و مغز آن است و معلم، موتور محرک این مجموعه محسوب می‌شود.

وی افزود: ارتقای کیفیت آموزش، افزایش نشاط در مدارس، بازنگری برنامه‌های درسی، توجه به مهارت‌آموزی و تحقق عدالت آموزشی باید در اولویت سیاست‌های آموزشی قرار گیرد.

معلمان باید در تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرین باشند

مژگان سرلک، آموزگار استان البرز، با اشاره به نقش بی‌بدیل معلمان در حفظ کیفیت آموزش، تأکید کرد: فرهنگیان نباید صرفاً مجری تصمیمات باشند، بلکه باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نیز از ظرفیت آنان استفاده شود.

وی با بیان این‌که نسل جدید دانش‌آموزان با ابزار‌های نوین و فناوری‌های روز آشنا هستند، افزود: امروز دیگر معلم تنها منبع دانش نیست؛ بنابراین ارتقای مستمر دانش و مهارت ممان و توسعه همکاری با دانشگاه فرهنگیان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

توجه به معلمان توانمند و توسعه آموزش ترکیبی

فاطمه بنگر، راهبر آموزشی شهر تهران، بر ضرورت استمرار طرح‌های موفق آموزشی و بومی‌سازی آنها متناسب با نیاز‌های کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان، گفت: ایجاد نظام تشویقی برای معلمان توانمند، شناسایی معلمان نویسنده و صاحب‌تجربه، تشکیل بانک اطلاعاتی مهارت‌های فرهنگیان و ایجاد کمیته‌های تخصصی می‌تواند به ارتقای کیفیت نظام آموزشی کمک کند.

بنگر همچنین آموزش ترکیبی را یکی از ضرورت‌های آموزش امروز دانست و تأکید کرد: نظام آموزشی باید خود را با شرایط جدید یادگیری تطبیق دهد.

توسعه حرفه‌ای معلمان و استفاده از هوش مصنوعی

غزاله سیدمدلل کار، دبیر ریاضی شهر تهران، با قدردانی از برگزاری این نشست، گفت: نگاه حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به جایگاه معلم، موجب افزایش اعتماد فرهنگیان شده است.

وی توسعه حرفه‌ای معلمان، برگزاری جشنواره‌های الگو‌های برتر تدریس در سطح بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش و پرورش و توسعه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین پیشنهاد‌های خود عنوان کرد.

سیدمدلل کار همچنین از تهیه طرحی مشترک با دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تصحیح اوراق امتحانی ریاضی خبر داد و گفت: این طرح برای بررسی و اجرا به وزیر آموزش و پرورش ارائه شده است.

اجرای سند تحول نیازمند پشتوانه اجرایی است

سلمان رستمی، سرگروه آموزشی از استان چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر لزوم اجرای واقعی سند تحول بنیادین اظهار کرد: این سند از نظر کارشناسی، سندی دقیق و جامع است، اما اجرای آن همچنان با چالش‌های مالی و اجرایی مواجه است.

وی افزود: نباید معلمان زمان خود را صرف تکمیل فرم‌ها و گزارش‌های متعدد اداری کنند؛ زیرا این روند فرصت پرداختن به یادگیری دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد.

رستمی خواستار الکترونیکی شدن فرآیند‌های اداری، انجام ارزیابی‌های علمی از طرح‌های آموزشی، کاهش مداخلات موازی در حکمرانی آموزش و پرورش و توانمندسازی معلمان در حوزه هوش مصنوعی شد.

وی در عین حال نسبت به پیامد‌های احتمالی استفاده نادرست از هوش مصنوعی بر فرآیند یادگیری دانش‌آموزان هشدار داد و بر ضرورت ارتقای سواد پایه دانش‌آموزان تأکید کرد.

رستمی همچنین اعلام کرد: نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی در استان چهارمحال و بختیاری به ۹۹.۱۷ درصد رسیده است.

ارتقای جایگاه علمی معلمان و کاهش شکاف آموزشی

پریسا یارمحمدی، سرگروه آموزشی استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به ضرورت حفظ نیرو‌های متخصص در آموزش و پرورش، بر ارتقای جایگاه علمی و معیشتی معلمان تأکید کرد.

وی فاصله امکانات مدارس برخوردار و کم‌برخوردار، کمبود انگیزه برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی، ضرورت جذب نیرو‌های متخصص، اجرای فوق‌العاده خاص، افزایش سرانه مدارس، تقویت هنرستان‌ها و توسعه عدالت آموزشی را از مهم‌ترین مطالبات فرهنگیان عنوان کرد.

آموزش ترکیبی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

فرشته ایمانی، آموزگار شهرستان‌های استان تهران، با اشاره به اجرای طرح‌های کیفیت‌بخشی در دوره ابتدایی، گفت: آموزش ترکیبی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای نظام آموزشی است.

وی بر توانمندسازی معلمان، بازنگری محتوای آموزشی، استمرار طرح «حامی»، تقویت عدالت آموزشی و توسعه اجتماعات یادگیری معلمان تأکید کرد و افزود: آینده نظام آموزشی از کلاس‌های دوره ابتدایی آغاز می‌شود و باید به جایگاه آموزگاران این دوره توجه ویژه داشت.

بازنگری کتب درسی و کاهش بار اداری معلمان

علیرضا علی‌مددی، دبیر دبیرستان از شهرستان‌های استان تهران، نیز با قدردانی از برگزاری این نشست، اظهار کرد: کیفیت آموزش زمانی ارتقا می‌یابد که تمرکز نظام آموزشی از حفظ کتاب‌های درسی به یادگیری عمیق، مهارت‌محوری و پرورش قدرت تفکر دانش‌آموزان تغییر کند.

وی بازنگری محتوای کتاب‌های درسی، تقویت آموزش تفکر انتقادی، خلاقیت و سواد رسانه‌ای را از الزامات اجرای سند تحول بنیادین دانست و گفت: دانش‌آموز باید بیش از آنکه پاسخ‌ها را حفظ کند، یاد بگیرد چگونه فکر کند.

علی‌مددی همچنین پیشنهاد تشکیل بانک تخصصی طراحان سؤالات امتحانات نهایی را مطرح کرد و افزود: کیفیت آموزش، بیش از هر چیز به کیفیت معلم وابسته است و آموزش حضوری همچنان رکن اصلی تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

وی ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور برای تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد، خواستار توسعه امکانات آموزش مجازی، فراهم شدن زیرساخت‌های استاندارد برای ارزشیابی الکترونیکی، ارائه رایگان بستر‌های تدریس باکیفیت به دبیران و کاهش گزارش‌گیری‌های اداری از معلمان شد.

به گفته این معلم، صرف زمان قابل توجه فرهنگیان برای تکمیل سامانه‌ها و گزارش‌های متعدد، فرصت یادگیری را از معلمان و دانش‌آموزان می‌گیرد؛ در حالی که این زمان می‌تواند صرف ارتقای کیفیت آموزش شود. وی تأکید کرد: هر اندازه معلم از آرامش خاطر، امنیت شغلی و حمایت حرفه‌ای بیشتری برخوردار باشد، کیفیت آموزش و اثربخشی کلاس‌های درس نیز افزایش خواهد یافت.