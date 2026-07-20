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رئیس هئیت مدیره انجمن فرانچایز ایران گفت: علم و دانش، دارایی شرکتهای دانش بنیان است که با گسترش کسب و کارهای دانش بنیان (فرانچایز) فناورانه، تکثیر علم و جذب سرمایه شرکتهای دانش بنیان شکل میگیرد.
مجید کرباسچی رئیس هئیت مدیره انجمن فرانچایز ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، مقرر شد از صنعت فرانچایز در حوزه شرکتهای دانش بنیان استفاده شود تا سفارشی سازی این صنعت در حوزه تجاری سازی محصولات دانش بنیان و جذب سرمایه شکل گیرد .
وی با اشاره به عنوان «فرانچایز فناورانه» گفت: تنها دارایی شرکتهای دانش بنیان، علم و دانش است بنابراین این علم باید قابل تکثیر باشند و فرانچایز فناورانه مزیت ویژه جذب سرمایه و محافظت از دانش را برای شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته است.
کرباسچی افزود: مهمترین مزیت فرانچایز برای شرکتهای دانش بنیان، توسعه و تطابق قوانین فرانچایز با شرکتهای دانش بنیان است و این مسئله میتواند علاوه بر توسعه شرکتهای دانش بنیان در حفاظت از دانش آن موثر باشد.