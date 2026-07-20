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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود گفت: رفع تصرف ۱.۵ هکتار از اراضی ملی و جنگلی این منطقه در دستور کار ویژه دادستانی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کرمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه قوه قضائیه شهرستان لنگرود در زمینه حفاظت از انفال و صیانت از منابع طبیعی، عملیات گستردهای را برای بازپسگیری اراضی ملی و جنگلی از دست متصرفان در منطقه «اطاقور» اجرایی کرده است گفت: در پی وصول گزارشهای مردمی و پایشهای مستمر یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود، رفع تصرف ۱.۵ هکتار از اراضی ملی و جنگلی این منطقه در دستور کار ویژه دادستانی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود در تشریح نحوه تصرف این اراضی افزود: افراد سودجو با اقدامات غیرقانونی از جمله حصارکشی، نصب سیمخاردار، فنسکشی و ایجاد چپر، این پهنههای ارزشمند جنگلی را محصور کرده بودند.
کرمی گفت: در زمینه اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، مأموران اداره منابع طبیعی با پشتیبانی عوامل انتظامی شهرستان لنگرود، همه آثار تصرف را قلعوقمع و مستحدثات غیرقانونی را جمعآوری کردند.
وی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی اراضی بازگردانده شده به بیتالمال بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: حفاظت از منابع طبیعی و انفال، اولویت اصلی قوه قضائیه است و این مجموعه در مسیر مبارزه با زمینخواران و متجاوزان به حقوق عامه، بدون هیچگونه اغماض و با جدیت کامل برخورد خواهد کرد.
دادستان لنگرود در پایان با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، از شهروندان خواست هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در اراضی ملی و جنگلی را به مراجع قضائی یا اداره منابع طبیعی اطلاع دهند.