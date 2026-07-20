پخش زنده
امروز: -
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد از آمادهسازی و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در کربلای معلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر وفایینسب گفت: موکب علیبنموسیالرضا (ع) امسال برای سیزدهمین سال متوالی در عمود ۱۴۰۵ کربلای معلی برپا میشود و نیروهای بسیج جامعه پزشکی استان یزد دستکم به مدت هشت روز به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی خواهند کرد.
وی افزود: در مجموع ۱۷۵ نیروی پزشکی و پشتیبانی برای خدمترسانی به زائران اعزام میشوند که ۹۰ نفر از آنان در موکب علیبنموسیالرضا (ع) بهصورت شبانهروزی در حوزه درمان فعالیت خواهند کرد.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد ادامه داد: سایر نیروهای اعزامی نیز در پنج موکب مستقر در شهر کربلا و مسیرهای تردد زائران حضور خواهند داشت و به زائران اربعین خدمترسانی میکنند.
وفایینسب با اشاره به حمایت خیران سلامت، گفت: امسال حدود ۷۰ میلیارد ریال دارو و ۳۰ میلیارد ریال لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی با مشارکت خیران سلامت آماده و برای ارائه خدمات درمانی به زائران به کربلای معلی منتقل میشود.
وی ابراز امیدواری کرد بسیج جامعه پزشکی استان یزد بتواند با حضور در این مراسم و خدمترسانی به زائران، در مسیر ترویج فرهنگ تشیع و مهدویت گام بردارد.
احسانی جانشین بسیج جامعه پزشکی استان یزد نیز گفت: هماکنون مراحل جمعآوری، آمادهسازی و بارگیری داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز موکبهای درمانی در حال انجام است.
وی افزود: با استقرار نیروهای پزشکی در موکب علیبنموسیالرضا (ع) و پنج موکب دیگر در شهر کربلا و مسیرهای تردد زائران، خدمات درمانی بهصورت شبانهروزی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ادامه خواهد داشت.