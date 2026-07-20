به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، ۴۴ سال پیش، ۲۵ تیر سال ۱۳۶۱ در روز جهانی قدس، نمازگزاران همدانی آماج حمله هوایی رژیم بعث عراق قرار گرفتند و ۷۳ نفر که بیشتر اون‌ها زن و کودک بودند به شهادت رسیدند.

اداره ورزش و جوانان استان حالا به یاد اون گل‌های پر پر شده یادمان این شهدا رو در مقابل ورزشگاه قدس همدان رونمایی کرد.



نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت: واقعه بمباران ورزشگاه قدس همدان حماسه بی نظیری بود که متاسفانه در سطح ملی خیلی مورد توجه قرار نگرفته و باید بیش از پیش برای جوانان تبیین شود.

آیت اله شعبانی موثقی افزود: دشمن امروز هم بدون توجه به قواعد بین المللی به مدرسه، پل، بیمارستان، نظامی و غیرنظامی حمله می‌کند، چون از اتحاد ایرانی‌ها زخم خورده و مردم ما با مقاومت خود آبروی رئیس جمهور آمریکا را در دنیا برده‌اند.

در پایان این مراسم با قدردانی از خانواده‌های شهدا، از یادمان ۷۳ شهید این واقعه رونمایی شد.