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فعالیت تابستانه ۶۰ شعبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با برنامه ریزی هدفمند شدن برنامه اوقات فراغت و تبدیل بازی به مهارت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با بیان اینکه ۸۱ هزار کودک و نوجوان ۶ تا ۱۷ سال عضو شعبههای کانون در این استان هستند، گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برپایی بیش از ۶۰ عنوان فعالیت به صورت عمومی و تخصصی یکی از مهمترین پایگاههایی هست که میتواند تعطیلات را برای این ردههای سنی پر بار کند.
میثم بکتاشیان افزود: اولویت برنامهها و فعالیتهای تابستانه کانون، غنیسازی اوقات فراغت و تحقق رشد همهجانبه و پایدار کودکان و نوجوانان از طریق استمرار فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی با رویکرد تربیتی، جامعهمحور و خانوادهمدار است.
وی اضافه کرد: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی، گسترش باشگاهها و تشکلهای نوجوانان، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، ترویج قصهگویی، احیای بازیهای بومی و محلی و توجه به ادبیات فارسی از مهمترین اهداف عملیاتی برنامههای تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ابلاغ نظامنامه برنامههای تابستانی سال ۱۴۰۵، شعار «برای ایران؛ میمانیم، میخوانیم، میسازیم» را بهعنوان محور اصلی فعالیتهای خود اعلام کرده است.
گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان