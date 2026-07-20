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جنبش حماس خلیل الحیه را به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش معرفی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شهاب، جنبش حماس از انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش به جای یحیی السنوار خبر داد.
خلیل الحیه با ۳۵ رأی در مقابل ۳۴ رأی خالد مشعل به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس انتخاب شد.
خلیل الحیه از رهبران باسابقه حماس در سال ۱۹۶۰ در شهر غزه متولد شد. وی از اعضای اولیه این جنبش پس از تأسیس در سال ۱۹۸۷ به شمار میرود و تحصیلات خود را در دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه اردن و دانشگاه قرآن کریم و علوم اسلامی گذرانده است.
الحیه از سال ۲۰۰۶ نماینده شهر غزه در مجلس قانونگذاری فلسطین بود و در سالهای اخیر بهعنوان معاون رئیس دفتر سیاسی حماس و رئیس دفتر سیاسی این جنبش در نوار غزه فعالیت کرده است. او همچنین ریاست هیئت مذاکرهکننده حماس در گفتوگوهای آتشبس و تبادل اسرا را بر عهده داشت و در مذاکرات با میانجیهایی همچون قطر و مصر، یکی از چهرههای اصلی حماس محسوب میشد.