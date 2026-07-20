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توزیع ۴۰۰ تن نهاده دامی مدتدار در بردسکن با هدف حمایت از جامعه عشایری و تثبیت زنجیره تولید گوشت قرمز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره امور عشایر شهرستان بردسکن گفت: برای اجرای سیاستهای حمایتی دولت از جامعه عشایری و با هدف رفع دغدغههای تولیدکنندگان در تأمین خوراک دام ۲۰۰ تن جو و ۲۰۰ تن کنسانتره بین عشایر شهرستان توزیع شد.
رضا جعفری افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، به هر دفترچه عشایری مجموعاً ۲ تن نهاده (شامل یک تن جو و یک تن کنسانتره) تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: این اقدام که گامی مؤثر در جهت حفظ توان تولید و حمایت از معیشت عشایر عزیز شهرستان در شرایط فعلی است، با هدف جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید گوشت قرمز صورت میپذیرد.