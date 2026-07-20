پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با تأکید بر نقشآفرینی تشکلهای شاهد و ایثارگر در عرصههای ملی و بینالمللی، گفت: مردمیسازی فعالیتها و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، یکی از مهمترین راهبردهای تحقق اهداف فرهنگی بنیاد و ارتقای نظام ارزیابی عملکرد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست تشکلهای شاهد و ایثارگر با محوریت بررسی طرح جامع «هدا» (هیأت دیدهبان مردمی ارزیابی عملکرد)، ضمن اشاره به ظرفیت گسترده تشکلهای شاهد و ایثارگر، اظهار کرد: تشکلها از توانمندیهای ارزشمندی در عرصههای داخلی و بینالمللی برخوردار هستند و این ظرفیت میتواند در مسیر تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی و ترویجی بنیاد شهید و امور ایثارگران نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
یعقوب سلیمانی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از سرمایههای معنوی فرهنگ ایثار و شهادت افزود: یکی از مهمترین گنجینههایی که در اختیار بنیاد شهید قرار دارد، وصایای شهدا است. این میراث ارزشمند تنها مجموعهای از خاطرات و توصیهها نیست، بلکه منبعی غنی از معارف، ارزشها و آموزههایی است که باید به زبان روز برای جامعه، بهویژه نسل جوان، تبیین و منتقل شود.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اهمیت مردمیسازی در نظام حکمرانی، گفت: یکی از محورهای اساسی، جلب مشارکت مردم و استفاده از ظرفیتهای مردمی است، اما در برخی حوزهها از این رویکرد فاصله گرفتهایم. بازگشت به مردم و تقویت مشارکت آنان، میتواند زمینهساز افزایش کارآمدی، شفافیت و اثربخشی برنامهها باشد.
سلیمانی با بیان اینکه طرح جامع «هدا» میتواند گامی مؤثر در این مسیر باشد، اظهار داشت: این طرح با هدف تقویت نظارت مردمی، ارتقای ارزیابی عملکرد و بهرهگیری از ظرفیت تشکلها تدوین شده و میتواند الگویی نوین برای مردمیسازی فرآیند ارزیابی دستگاههای اجرایی در چارچوب اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور باشد.
وی افزود: اجرای موفق این طرح، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، موجب افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مؤثر جامعه در فرآیندهای نظارتی خواهد شد و این موضوع از مهمترین مؤلفههای حکمرانی مطلوب به شمار میرود.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با اشاره به همسویی این طرح با سیاستهای کلان نظام، خاطرنشان کرد: مردمیسازی، از مهمترین محورهای مردمسالاری دینی و از تأکیدات بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. بهرهگیری از ظرفیت مردم در تصمیمسازی، نظارت و ارزیابی، میتواند زمینهساز تحقق هرچه بهتر اهداف انقلاب اسلامی باشد.
سلیمانی بر ضرورت بررسی و پیگیری این طرح در سطوح مدیریتی بنیاد تأکید کرد و گفت: لازم است طرح جامع «هدا» در شورای معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح و پس از بررسیهای کارشناسی، وارد مرحله اجرا شود تا بتوان آثار و نتایج آن را در ارتقای عملکرد مجموعه به صورت عملیاتی ارزیابی کرد.
وی در پایان با تأکید بر نقش تشکلهای شاهد و ایثارگر در تحقق این رویکرد اظهار داشت: همراهی تشکلها، نخبگان و فعالان حوزه ایثار و شهادت، پشتوانهای ارزشمند برای اجرای موفق این طرح خواهد بود و میتواند زمینهساز شکلگیری الگویی مؤثر از مشارکت مردمی در نظام ارزیابی عملکرد و ارتقای خدماترسانی به جامعه ایثارگری باشد.