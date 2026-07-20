پخش زنده
امروز: -
در اجرای طرح حفظ کاربری ۱۰ قطعه زمین در روستای مغدان شهرستان بستک با تغییر کاربری به چرخه کشاورزی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: این زمینها به صورت قطعه دو هزار متر مربعی تقسیم شد.
سیامک ابراهیمی افزود: همچنین در اجرای این طرح ۳ قطعه زمین که دارای تغییر کاربری جدید بودند شناسایی و اقدامات قضایی لازم در قبال آنها صورت گرفته است.
وی گفت: طبق نظر کارشناسان، ارزش زمینها چهل میلیارد ریال برآورد شده است.
بیشتر بخوانید؛ تعیینتکلیف طرحهای توسعهای و زیستمحیطی در شورای برنامهریزی هرمزگان
رئیس حوزه قضایی بستک از شهروندان خواست؛ پیش از هرگونه اقدام برای ساختوساز یا تغییر کاربری زمین، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و قضایی جلوگیری شود.