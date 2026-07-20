به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: این زمین‌ها به صورت قطعه دو هزار متر مربعی تقسیم شد.

سیامک ابراهیمی افزود: همچنین در اجرای این طرح ۳ قطعه زمین که دارای تغییر کاربری جدید بودند شناسایی و اقدامات قضایی لازم در قبال آنها صورت گرفته است.

وی گفت: طبق نظر کارشناسان، ارزش زمین‌ها چهل میلیارد ریال برآورد شده است.

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رئیس حوزه قضایی بستک از شهروندان خواست؛ پیش از هرگونه اقدام برای ساخت‌وساز یا تغییر کاربری زمین، نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و قضایی جلوگیری شود.