به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، امیر حسین اسکندریان، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان گفت: این کاروان در قالب ۱۵ دستگاه خودرو شامل ۱۰ دستگاه پرس زباله، ۳ دستگاه کامیون، یک دستگاه باب کت و یک دستگاه سواری وانت با ۱۰۰ نفر نیروی پاکبان و خدماتی شهرداری همدان برای کمک به جمع آوری زباله و پاکسازی کربلای معلی در ایام اربعین سید و سالار شهیدان اعزام شدند.

این کاروان به مدت ۲ هفته در کربلای معلی به زائران اربعین خدمترسانی خواهد کرد.