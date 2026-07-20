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مستند «جزئیات» به نویسندگی و روایت کامران نجفزاده و تهیهکنندگی علیرضا خوشبیان، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با نگاهی انسانی، به روایت قصههای کمتر دیدهشده و بازنمایی مقاومت و امید مردم مناطق جنوبی کشور در شرایط دشوار میپردازد.
«جزئیات» روایتی از زندگی در جنوب است؛ جایی که آفتاب سوزان، گرمای نفسگیر و روزهای دشوار، بخشی از واقعیت همیشگی مردمانش بوده است.
این مستند با نگاهی انسانی، دوربین خود را به دل زندگیهایی میبرد که حتی در سختترین شرایط نیز جریان دارند؛ روایت خانوادههایی که زیر آسمانی پرالتهاب، همچنان به زندگی، امید و فردا دل بستهاند.
کامران نجفزاده در این مجموعه، به سراغ قصههایی میرود که شاید کمتر دیده و شنیده شدهاند؛ قصه انسانهایی که در میان صدای انفجار و زیر سایه بمباران، از زندگی دست نکشیدهاند.
«جزئیات» تلاش میکند فراتر از تصویر و خبر، احساس، ایستادگی و رنج مردمانی را به قاب تلویزیون بیاورد؛ مردمانی که هر روز، معنای تازهای به واژه مقاومت و زندگی میبخشند.
این مستند، روایتی از «جزئیات» زندگی است؛ جزئیاتی که گاه از هر روایت بزرگی، تأثیرگذارتر و ماندگارترند.