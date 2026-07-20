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فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف محموله عظیمی از قهوه قاچاق در یک انبار مواد غذایی در شهرستان ورامین خبر داد که ارزش کارشناسی این محموله بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار دلاور القاصیمهر از کشف محموله بزرگ قهوه قاچاق در شهرستان ورامین خبر داد.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، بیش از ۴۹۰ تن قهوه قاچاق را از یک انبار مواد غذایی در ورامین کشف و ضبط کردند.
القاصیمهر بیان کرد: ارزش کارشناسی این محموله بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان با اشاره به تشکیل پرونده در این رابطه، تصریح کرد: یک نفر در ارتباط با این پرونده شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.