رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ که از روز ۲۱ تیرماه به‌صورت سراسری در سامانه «حج من» آغاز شده و تا کنون بیش از ۵۰ هزار نفر از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع، بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده، برای ثبت اطلاعات و اعلام آمادگی برای تشرف اقدام کرده‌اند.

رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: «با توجه به برنامه‌ریزی‌های هماهنگ با وزارت حج عربستان و با هدف رفع مسائل سال‌های گذشته، فرآیند ثبت‌نام حج امسال را زودتر از موعد آغاز کرده‌ایم. یکی از اولویت‌های اصلی ما در این سال، پیش‌انداختن موضوع استطاعت جسمی است که یکی از شروط اصلی این سفر محسوب می‌شود.»

اولویت با زائران سال گذشته در فرآیند حج

وی در خصوص آمار ثبت‌نام حج افزود: «در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، حدود ۴۶ هزار نفر از افرادی هستند که در سال گذشته موفق به سفر حج نشده بودند و امسال در اولویت قرار دارند.»

رشیدیان در ادامه با اشاره به فرآیند بررسی سلامت زائران گفت: «امیدواریم در زمان مقرر، معاونت پزشکی نیز کار خود را آغاز کند. پزشکان معتمد به‌زودی در سامانه بارگذاری می‌شوند و زائرانی که آمادگی خود را اعلام کرده‌اند، باید پس از انجام آزمایش‌های لازم و با توجه به راهنمایی‌هایی که از طریق پیامک برایشان ارسال می‌شود، با مدارک لازم به پزشکان معین مراجعه کنند.»

وی همچنین افزود که نسبت جنسیتی زائران طبق روال همیشگی است؛ به‌طوری که حدود ۵۲ درصد را بانوان و ۴۸ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

ساماندهی سفرهای اربعین از طریق سامانه «سماح»

رئیس سازمان حج و زیارت در بخش دوم اظهارات خود با اشاره به وضعیت سامانه «سماح» گفت: «تا این لحظه بیش از یک میلیون نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند. این سامانه یکی از ابزارهای حیاتی برای ساماندهی سفرهای زیارتی است.»

وی در خصوص نحوه سفر زائران اربعین توصیه کرد: «توصیه ما به همه عزیزان این است که برای مدیریت بهتر، مسیرهای خلوت‌تر را انتخاب کنند و زمان‌بندی سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن از فیض زیارت اربعین بهره‌مند شوند.»

پیشتازی استان‌های خراسان رضوی، تهران و خوزستان در ثبت‌نام اربعین

رشیدیان با ارائه آمارهای دقیق از میزان مشارکت استان‌ها در سامانه سماح اظهار داشت: «هم اکنون استان‌های خراسان رضوی، تهران و خوزستان رقابت تنگاتنگی در صدر جدول ثبت‌نام قرار دارند. بر اساس آخرین آمار، استان خراسان رضوی با ۱۶۱ هزار و ۴۵۶ نفر، پس از آن تهران با ۱۵۷ هزار و ۱۷۱ نفر و در رتبه سوم خوزستان با ۱۰۶ هزار و ۵۳۴ نفر، بیشترین میزان ثبت‌نام را داشته‌اند.»

تأکید بر روحیه وحدت و مشارکت فراگیر در خدمات‌رسانی

رئیس سازمان حج و زیارت در پایان با اشاره به ویژگی‌های معنوی مراسم اربعین، بر روحیه وحدت میان پیروان مذاهب تأکید کرد و گفت: «در این مسیر، مشارکت همگانی است و حتی تفکیکی میان شیعه و سنی وجود ندارد. برای نمونه، در میان ۵۰ نفر از پرسنل داوطلب که برای حوزه خدمات امداد و راهنمایی اعزام شده‌اند، برادرانی از اهل سنت نیز حضور دارند که نشان‌دهنده روحیه خدمت‌گزاری در این مسیر مقدس است.»