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عملیات آمادهسازی اراضی ۵۵ هکتاری سوکان سمنان با پیشرفت ۲۵ درصدی در حال اجراست و همزمان واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت و ساخت واحدهای جایگزین مسکن مهر ناایمن نیز در این سایت دنبال میشود.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، عملیات آمادهسازی سایت ۵۵ هکتاری سوکان سمنان با دستیابی به ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
در این طرح تاکنون ۲۵ خیابان و معبر بازگشایی و بیش از ۱۵۵ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است.
همچنین عملیات خاکریزی و تحکیم بستر بخشی از معابر نیز به پایان رسیده است.
بر اساس اعلام ادارهکل راه و شهرسازی سمنان، تاکنون زمین به ۳۸۴ مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار و ساخت ۱۰ واحد مسکونی آغاز شده است.
همزمان، فاز سوم ساخت خانههای یکطبقه جایگزین مسکن مهر ناایمن نیز در این سایت در حال اجراست.
با تکمیل عملیات آمادهسازی، زمینه ساخت بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی پیشبینیشده در ماههای آینده فراهم خواهد شد.