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اداره کل آموزش بنیاد شهید در اطلاعیهای به نقل از مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی زمان و نحوه ثبت تقاضای انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی قدیم مقاطع کاردانی کارشناسی و دکترای حرفهای در دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در این اطلاعیه آمده است ثبت نام متقاضیان انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر برای نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶ مقاطع کاردانی کارشناسی و دکترای حرفهای آغاز و تا بیست مرداد ماه سالجاری و تنها از طریق سامانه مدیریت نقل و انتقالات معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منادا به نشانی: https://monada.iau.ir/ امکان پذیر است.
اعلام نتایج انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همان سامانه قابل پیگیری و مشاهده است و به متقاضیان اطلاع رسانی میشود.
در پایان این اطلاعیه آمده است واجدین شرایط ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل همسر و فرزند شهید آزاده و جانباز ۲۵ درصد و بالاتر همسر و فرزندان ایشان میتوانند در زمان یاد شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.