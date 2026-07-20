اداره کل آموزش بنیاد شهید در اطلاعیه‌ای به نقل از مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی زمان و نحوه ثبت تقاضای انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی قدیم مقاطع کاردانی کارشناسی و دکترای حرفه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد.

اعلام زمان و نحوه ثبت درخواست انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی

اعلام زمان و نحوه ثبت درخواست انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در این اطلاعیه آمده است ثبت نام متقاضیان انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر برای نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶ مقاطع کاردانی کارشناسی و دکترای حرفه‌ای آغاز و تا بیست مرداد ماه سالجاری و تنها از طریق سامانه مدیریت نقل و انتقالات معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منادا به نشانی: https://monada.iau.ir/ امکان پذیر است.

اعلام نتایج انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همان سامانه قابل پیگیری و مشاهده است و به متقاضیان اطلاع رسانی می‌شود.

در پایان این اطلاعیه آمده است واجدین شرایط ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل همسر و فرزند شهید آزاده و جانباز ۲۵ درصد و بالاتر همسر و فرزندان ایشان می‌توانند در زمان یاد شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.