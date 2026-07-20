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سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: شمار مصدومان این حادثه به ۱۰ نفر رسیده که چهار نفر همچنان بستری هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در زلزله صبح امروز کرمانشاه و پس لرزههای آن تاکنون ۱۰ نفر مصدوم شدهاند که بیشتر آنها هنگام خروج و تخلیه منازل دچار آسیب شدند.
وی افزود: چهار نفر از مصدومان همچنان در مراکز درمانی تحت مراقبت و درمان قرار دارند و شش نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شدهاند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه عملیات ارزیابی در شهرها و روستاهای مناطق زلزلهزده همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: تاکنون خسارت قابل توجهی از این زمینلرزهها گزارش نشده و تنها آسیبهای محدود و جزئی به برخی واحدهای مسکونی قدیمی وارد شده است.
محترمی ادامه داد: در برخی از منازل قدیمی ترکهای جزئی در دیوارها رخ داده است، اما بررسیهای میدانی همچنان ادامه دارد و تیمهای ارزیاب در منطقه حضور دارند.
وی یکی از دلایل کاهش خسارات این زمینلرزه را بازسازی گسترده واحدهای مسکونی پس از زلزله سال ۱۳۹۶ کرمانشاه دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منازل این منطقه پس از زلزله سال ۹۶ مقاومسازی و بازسازی شدهاند و همین موضوع نقش مهمی در کاهش میزان خسارات و آسیبهای ناشی از زلزله اخیر داشته است.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه همچنان در حالت آمادهباش قرار دارد تا در صورت وقوع پسلرزههای احتمالی یا نیاز به ارائه خدمات بیشتر، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی از وقوع ۱۴ پسلرزه پس از زمینلرزه اصلی در بخش کوزران خبر داد و افزود: ستاد مدیریت بحران استان همچنان در حالت آمادهباش قرار دارد.