به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وظیفه فرماندهی انتظامی استان با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشمولان وظیفه عمومی در ایام اربعین گفت: متولدین سال ۱۳۸۷ که امسال به سن مشمولیت می‌رسند، برای خروج از کشور نیازی به دریافت مجوز ندارند و سایر مشمولان نیز می‌توانند تا پایان ماه صفر بدون پرداخت وثیقه برای سفر به عراق درخواست خروج از کشور را ثبت کنند.

سرهنگ اکبر معادلی افزود: برابر مقررات قانون وظیفه عمومی، همه مشمولانی که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند، برای خروج از کشور باید مطابق ضوابط و مقررات اقدام کنند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه می‌توانند با ورود به سامانه سخا و ثبت درخواست خروج از کشور، از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر، بدون پرداخت وثیقه مجوز خروج از کشور برای سفر اربعین را دریافت کنند.

سرهنگ معادلی گفت: دارندگان برگه اعزام به خدمت بدون غیبت، فارغ‌التحصیلان مقاطع دیپلم ودانشگاهی وهمچنین متعهدان آموزش‌وپرورش وقوه قضاییه نیز، مشروط بر اینکه تعهد آنها در سامانه ثبت شده باشد، می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه سخا به‌صورت تک‌مرحله‌ای و بدون پرداخت وثیقه، مجوز خروج از کشور برای سفر به عراق را دریافت کنند.