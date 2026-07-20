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نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه | ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵

نشست خبری اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه۱۴۰۵ با اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۱۵:۰۶
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برچسب ها: نشست ، سخنگو ، خبر
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