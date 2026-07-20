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مجوز فعالیت ۲۴ داروخانه جدید در خراسان رضوی صادر شده است و ۱۴ داروخانه نیز مجوز تبدیل فعالیت خود به شبانهروزی را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سهماهه نخست امسال، مجوز فعالیت داروخانه های جدید در خراسان رضوی صادر شده است و در این مدت، ۱۴۰ پروانه مسئول فنی صادر شد که نقش مهمی در تقویت نظارت فنی بر داروخانهها دارد.
دکتر اسماعیلزاده افزود: همچنین در حال حاضر یکهزار و ۴۵ باب داروخانه خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سامانه سازمان غذا و دارو ثبت شدهاند که از این تعداد، ۸۸۶ داروخانه بهصورت روزانه و نیمهوقت و ۱۵۹ داروخانه بهصورت شبانهروزی به ارائه خدمات دارویی مشغول هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توزیع دارو گفت: ساماندهی توزیع داروهای کمیاب در مناطق مختلف شهری با هدف تسهیل دسترسی بیماران به این داروها، بهعنوان یکی از اولویتهای این مدیریت در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، ۸۴ داروخانه برای توزیع داروهای خاص و تحت کنترل انتخاب شدند.
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: کشف و ضبط پنج قلم داروی قاچاق و غیرمجاز خارجی به ارزش ۳۲۵ هزار ریال با همکاری سایر دستگاههای نظارتی و ارسال پروندههای مربوطه به مراجع قضایی، از دیگر اقدامات این مدیریت است.
دکتر اسماعیلزاده با تأکید بر تداوم رویکرد نظارتی و حمایتی معاونت غذا و دارو گفت: مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای ارتقای سلامت جامعه و تقویت نظام دارویی کشور، آمادگی دارد پیشنهادها و دیدگاههای فعالان حوزه دارویی شامل داروخانهها، شرکتهای پخش و تولیدکنندگان دارو را دریافت و بررسی کند و با جدیت، برخورد با هرگونه مداخله غیرقانونی در حوزه دارو و درمان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.