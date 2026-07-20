معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت:حضور فعالانه و کنشگرانۀ دانشجویان علمی کاربردی در محیطی جذاب، آرام و سالم که سالمندان و مددجویان عزیز در آن زندگی می‫ کنند، این فرصت را فراهم می‫ کند تا آنها بتوانند ضمن درک حضور دیگری و تجربه همدلی و مهربانی با نیازمندان، صلاحیت‫‌های حرفه‫‌ای خود را در محیط واقعی پرورش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدرضا نیستانی در بازدید از مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سلامت دهکده سبز استان فارس در شهر شیراز که بر آموزش سالمندی و مددکاری اجتماعی متمرکز است، اظهار داشت: ورود بخش خدمات اجتماعی به آموزش‫‌های مهارتی توانسته است بستری مناسب و زیست بوم حقیقی از آموزش عالی را طراحی نماید که در آن اندیشه‫‌های علمی، هنرمندانه با شایستگی‫‌های مورد نیاز دانشجویان در عرصه کار تلفیق شده است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نیستانی افزود: حضور فعالانه و کنشگرانۀ دانشجویان علمی کاربردی در محیطی جذاب، آرام و سالم که سالمندان و مددجویان عزیز در آن زندگی می‫ کنند، این فرصت را فراهم می‫ کند تا آنها بتوانند ضمن درک حضور دیگری و تجربه همدلی و مهربانی با نیازمندان، صلاحیت‫‌های حرفه‫‌ای خود را در محیط واقعی پرورش دهند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه‫‌ای دانشگاه تصریح کرد: شکل‫ گیری چنین محیط هائی در نظام آموزش عالی به معنای واقعی یک آزمایشگاه و کارگاه بزرگ برای تحقق رویایی است که در آن دانشجویان می‫ توانند در کنار دانش نظری و یادگیری مهارت‫‌های عملی با طرح فرضیه‫‌ها و پرسش‫‌های علمی از واقعیت‫‌های عینی و ملموس، نقش موثری نیز در گسترش مرز‌های دانش داشته باشند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وی افزود: در الگوی ارائه شده در برخی از مراکز آموزش عالی علمی کاربردی همچون مرکز سلامت دهکده سبز، کلاس به زندگی واقعی، مطالب صرف نظری دروس به آموزه‫‌های عینی و عملی و آموزش به درس‫ گفتارهائی از واقعیت‫‌های شغلی تبدیل می‫ شود. چنین فضای آموزشی که هنرمندانه و با معماری زیبا و با الهام از هنر ایرانی طراحی شده است، ضمن آنکه زندگی سالمندان و مددجویان اجتماعی را پُر رونق ساخته و محیطی را فراهم آورده است که در آن برنامه‫ ریزان آموزشی بتوانند رویکرد‌های خلاقانه و نوآورانه‫‌ای را در امر یاددهی و یادگیری، کارآفرینی و اشتغال‫ پذیری ارائه دهند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در ادامه نشست، دکتر سید آیت‌اله رزمجو رئیس واحد استان فارس اظهار داشت: مجموعۀ بزرگ سلامت دهکده سبز با حرکت در مسیر شناسایی دقیق شایستگی‫‌های حرفه‫‌ای مشاغل حوزه سالمندی و مددکاری اجتماعی، طراحی دوره‫‌های بلندمدت و کوتاه‫ مدت آموزشی و با بهره‫ گیری از محیط واقعی برای انجام پژوهش‫‌های کیفی و رویکرد‌های نوین آموزشی به خوبی توانسته است به نیاز‌های آموزشی منطقه پاسخگو باشد؛ حرکتی که امید است با طی برنامه‫‌های به روزتر و با شکل‫ گیری گروه‫‌های فکری در آینده توسعه پیدا نماید و به عنوان یک الگوی جامع آموزش علمی کاربردی شناخته شود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

گفتنی است مرکز آموزش علمی کاربردی سلامت دهکده سبز در پارک سلامت روان حاجات نیا، از نیم سال اول تحصیلی ۹۹ جهت جذب متقاضی فراگیر در کاردانی حرفه‫ای مددکاری خانواده، مددکاری اجتماعی - مراقبت سالمندان، اصلاح و تربیت و تربیت مربی - پیش دبستانی فعالیت خود را آغاز کرده است. پارک سلامت روان در فضایی به وسعت ۲۳ هکتار به عنوان بزرگترین مرکز روانشناختی است که با توجه به اهداف بلندمدت و چشم‫ انداز تعیین شده طبق پروتکل‫‌های جهانی در حیطه سلامت روان، ارتقای سلامت، آموزش سلامت، حفاظت از سلامت، مداخله درمانی با هدف توانمندسازی، بهبود و پیشگیری فعالیت می‫ کند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬