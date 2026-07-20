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معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفهای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت:حضور فعالانه و کنشگرانۀ دانشجویان علمی کاربردی در محیطی جذاب، آرام و سالم که سالمندان و مددجویان عزیز در آن زندگی می کنند، این فرصت را فراهم می کند تا آنها بتوانند ضمن درک حضور دیگری و تجربه همدلی و مهربانی با نیازمندان، صلاحیتهای حرفهای خود را در محیط واقعی پرورش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدرضا نیستانی در بازدید از مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سلامت دهکده سبز استان فارس در شهر شیراز که بر آموزش سالمندی و مددکاری اجتماعی متمرکز است، اظهار داشت: ورود بخش خدمات اجتماعی به آموزشهای مهارتی توانسته است بستری مناسب و زیست بوم حقیقی از آموزش عالی را طراحی نماید که در آن اندیشههای علمی، هنرمندانه با شایستگیهای مورد نیاز دانشجویان در عرصه کار تلفیق شده است.
نیستانی افزود: حضور فعالانه و کنشگرانۀ دانشجویان علمی کاربردی در محیطی جذاب، آرام و سالم که سالمندان و مددجویان عزیز در آن زندگی می کنند، این فرصت را فراهم می کند تا آنها بتوانند ضمن درک حضور دیگری و تجربه همدلی و مهربانی با نیازمندان، صلاحیتهای حرفهای خود را در محیط واقعی پرورش دهند.
معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفهای دانشگاه تصریح کرد: شکل گیری چنین محیط هائی در نظام آموزش عالی به معنای واقعی یک آزمایشگاه و کارگاه بزرگ برای تحقق رویایی است که در آن دانشجویان می توانند در کنار دانش نظری و یادگیری مهارتهای عملی با طرح فرضیهها و پرسشهای علمی از واقعیتهای عینی و ملموس، نقش موثری نیز در گسترش مرزهای دانش داشته باشند.
وی افزود: در الگوی ارائه شده در برخی از مراکز آموزش عالی علمی کاربردی همچون مرکز سلامت دهکده سبز، کلاس به زندگی واقعی، مطالب صرف نظری دروس به آموزههای عینی و عملی و آموزش به درس گفتارهائی از واقعیتهای شغلی تبدیل می شود. چنین فضای آموزشی که هنرمندانه و با معماری زیبا و با الهام از هنر ایرانی طراحی شده است، ضمن آنکه زندگی سالمندان و مددجویان اجتماعی را پُر رونق ساخته و محیطی را فراهم آورده است که در آن برنامه ریزان آموزشی بتوانند رویکردهای خلاقانه و نوآورانهای را در امر یاددهی و یادگیری، کارآفرینی و اشتغال پذیری ارائه دهند.
در ادامه نشست، دکتر سید آیتاله رزمجو رئیس واحد استان فارس اظهار داشت: مجموعۀ بزرگ سلامت دهکده سبز با حرکت در مسیر شناسایی دقیق شایستگیهای حرفهای مشاغل حوزه سالمندی و مددکاری اجتماعی، طراحی دورههای بلندمدت و کوتاه مدت آموزشی و با بهره گیری از محیط واقعی برای انجام پژوهشهای کیفی و رویکردهای نوین آموزشی به خوبی توانسته است به نیازهای آموزشی منطقه پاسخگو باشد؛ حرکتی که امید است با طی برنامههای به روزتر و با شکل گیری گروههای فکری در آینده توسعه پیدا نماید و به عنوان یک الگوی جامع آموزش علمی کاربردی شناخته شود.
گفتنی است مرکز آموزش علمی کاربردی سلامت دهکده سبز در پارک سلامت روان حاجات نیا، از نیم سال اول تحصیلی ۹۹ جهت جذب متقاضی فراگیر در کاردانی حرفهای مددکاری خانواده، مددکاری اجتماعی - مراقبت سالمندان، اصلاح و تربیت و تربیت مربی - پیش دبستانی فعالیت خود را آغاز کرده است. پارک سلامت روان در فضایی به وسعت ۲۳ هکتار به عنوان بزرگترین مرکز روانشناختی است که با توجه به اهداف بلندمدت و چشم انداز تعیین شده طبق پروتکلهای جهانی در حیطه سلامت روان، ارتقای سلامت، آموزش سلامت، حفاظت از سلامت، مداخله درمانی با هدف توانمندسازی، بهبود و پیشگیری فعالیت می کند.