همزمان با اوج جابه‌جایی مستأجران، بیش از ۳۱ هزار فقره وام ودیعه مسکن به ارزش ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و آمار‌ها از افزایش سرعت پرداخت این تسهیلات در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، آمارهای سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه امسال تا ۲۸ تیر، بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره وام ودیعه مسکن به ارزش حدود ۷.۷ همت به مستأجران پرداخت شده است.

این تسهیلات با هدف حمایت از خانوارهای مستأجر و افزایش توان مالی آنان در بازار اجاره پرداخت می‌شود و روند پرداخت آن در دو ماه اخیر شتاب گرفته است.

بر اساس گزارش سامانه تم ، از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون نیز بیش از ۴۰۲ هزار فقره وام ودیعه به ارزش حدود ۷۹ همت به متقاضیان پرداخت شده است.

همچنین از آغاز اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از یک میلیون و ۳۵۶ هزار خانوار مستأجر از تسهیلات ودیعه مسکن بهره‌مند شده‌اند.

مجموع پرداخت این تسهیلات در این مدت به حدود ۱۶۰ همت رسیده است.

سقف کل تسهیلات ودیعه مسکن امسال نیز با افزایش ۵۰ درصدی از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافته است.

بر این اساس، سقف وام ودیعه برای تهران ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.