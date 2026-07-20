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سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست ظهر این کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی تاکید داشتند.
به گزاش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ولی الله بیاتی در تشریح نشست امروز ظهر (دوشنبه ۲۹ تیرماه) کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار این نشست، بررسی مسائل روز کشور، حملات دشمن آمریکایی به کشورمان، آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و موضوع بازدید از مناطق جنوبی کشور بود. در این نشست، اعضای کمیسیون در راستای وظیفه نظارتی خود، به مسائل روز کشور پرداخته و به بیان مطالب در خصوص بحث گرانی ها، معیشت مردم و روند افسار گسیخته تورم در کشور بخصوص موضوع ضرورت افزایش مبلغ کالا برگهای الکترونی پرداخته و پیشنهادات خود را در این خصوص بیان داشتند.
وی افزود: همچنین در خصوص آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین عملکرد شورای ششم نیز، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، بعنوان کمیسیون اصلی، به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی را در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و عملکرد شورای ششم بیان داشتند. در پایان نشست نیز، موضوع حملات اخیر دشمن آمریکایی به جنوب کشور عزیزمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بازدیدی از این مناطق صورت گیرد تا در جریان آخرین وضعیت این مناطق قرار گیرند.