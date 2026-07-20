به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، در نشست امروز ستاد نماز جمعه پاتاوه، تجلیل از فعالان نماز، اجرای سرود، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در روز ۵ مرداد در این بخش به تصویب رسید.

حجت‌الاسلام سید رحمت الله سیادت امام جمعه پاتاوه در این نشست نماز جمعه را متعلق به همه آحاد مردم دانست و گفت: برگزاری این مراسم عبادی و سیاسی به گسترش آگاهی‌های دینی و سیاسی در میان مردم منجر می‌شود.

بهمنیار رئیس ستاد نماز جمعه پاتاوه هم گفت نماز جمعه در نزد مردم بسیار والاست و باید این جایگاه رفیع ارج گذاشته شده و حفظ شود.