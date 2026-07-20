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اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از برگزاری آزمون زبان msrt در روز جمعه دوم مرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، آزمون زبان msrt روز جمعه دوم مرداد برگزار میشود.
مهلت ثبتنام در این دوره آزمون زبان msrt ، از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه هفتم تیر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۴ ، روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ادامه داشت.
متقاضیان میتوانستند با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی https://msrttest.saorg.ir/login.aspx برای ثبتنام خود در حوزههایی که دارای ظرفیت خالی بودند، اقدام کنند.
حوزههای برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مقرر بود ؛ نخستین دوره آزمون زبان MSRT در سال ۱۴۰۵، در تاریخ چهارم اردیبهشت برگزار شود که به یکم خرداد همان سال تغییر یافت.
با این حال، به دلیل شرایط خاص کشور و وضعیت ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، برگزاری آزمون در خرداد نیز لغو و به مرداد موکول شد.