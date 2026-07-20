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وزیر جهاد کشاورزی وحید صالحی را به عنوان سرپرست سازمان دامپزشکی کشور منصوب کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تقویت توانمندیهای بخش دامپزشکی و ارتقای سطح امنیت زیستی در زنجیره تولید محصولات دامی، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی جدید، وحید صالحی را بهعنوان سرپرست سازمان دامپزشکی کشور منصوب نمود.
صالحی که پیش از این مسئولیت مدیریت امور قرنطینه، امنیت زیستی و امور بینالملل سازمان دامپزشکی را بر عهده داشت، با حفظ سمت قبلی، مسئولیت هدایت این سازمان را بر عهده میگیرد. وی از متخصصان دانشگاه شیراز بوده و سابقه اجرایی گستردهای در حوزههای نظارت بر بهداشت عمومی، مواد غذایی و مدیریت قرنطینه دام را در کارنامه دارد.
انتصاب ایشان در این مقطع، با نگاه به ضرورت تداوم سیاستهای حمایتی از تولیدات دامی و ارتقای استانداردهای بازرگانی و قرنطینهای در سطح کشور و تعاملات بینالمللی صورت گرفته است.
در دو سال گذشته، سازمان دامپزشکی کشور شاهد تحولات ساختاری گستردهای در راستای خدمترسانی به بخش کشاورزی و دامداری بوده است.
از جمله این اقدامات میتوان به احیا و توسعه جهاد دامپزشکی، ایجاد دیپلماسی بازرگانی در حوزه محصولات دامی، تجهیز آزمایشگاههای تشخیصی و ارتقای سطح کنترل بیماریهای دام و طیور اشاره کرد. همچنین ایجاد زیرساختهایی نظیر مرکز نوآوری دامپزشکی، شورای عالی راهبردی فناوریهای دانشبنیان و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای تخصصی، از جمله گامهای برداشته شده برای مدرنسازی این حوزه در راستای تحقق امنیت غذایی کشور بوده است.