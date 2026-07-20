تعمیرات اساسی پالایشگاههای پارس جنوبی طبق برنامه پیش میرود
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از اجرای موفق برنامه تعمیرات اساسی پالایشگاههای این مجتمع در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این عملیات با هدف افزایش آمادگی تولید، پایداری فرآورش گاز و تأمین حداکثری انرژی مورد نیاز کشور در ماههای سرد سال در حال انجام است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامعباس حسینی اظهار کرد: تعمیرات اساسی پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی بر اساس برنامه زمانبندی مصوب آغاز شده و تاکنون عملیات تعمیرات در پالایشگاههای نهم، دهم و هفتم با موفقیت به پایان رسیده است.
وی یادآور شد: تعمیرات اساسی پالایشگاه نهم در دو مرحله از ۲۴ تا ۳۰ فروردین و ۱۳ اردیبهشت تا ۷ خرداد، پالایشگاه دهم از ۳۱ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت و پالایشگاه هفتم از اول تا ۱۶ تیرماه سال جاری با موفقیت انجام شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به نقش مهم تعمیرات اساسی در استمرار تولید گاز، گفت: آمادهسازی تجهیزات و تأسیسات پالایشگاهی برای عبور موفق از فصل سرد سال و تأمین پایدار گاز مورد نیاز کشور، از مهمترین اهداف اجرای این عملیات است.
وی تصریح کرد: در اجرای برنامه تعمیرات اساسی امسال، استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی مورد توجه قرار گرفته و تمامی کالاهای مورد نیاز این دوره با تکیه بر ظرفیتهای داخلی تأمین شده است.
حسینی تاکید کرد: برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از توان متخصصان داخلی و اجرای منظم تعمیرات اساسی، زمینه افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تداوم تولید پایدار در بزرگترین مجتمع گازی کشور را فراهم میکند.