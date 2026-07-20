تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های پارس جنوبی طبق برنامه پیش می‌رود

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از اجرای موفق برنامه تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های این مجتمع در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این عملیات با هدف افزایش آمادگی تولید، پایداری فرآورش گاز و تأمین حداکثری انرژی مورد نیاز کشور در ماه‌های سرد سال در حال انجام است.