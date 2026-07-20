به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: اواخر سال گذشته در پی اعلام وقوع یک فقره قتل از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد، تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه عوامل تشخیص هویت و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه با جسد زنی ۴۳ ساله مواجه شدند که داخل منزل و در حالی که آثار ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت وی مشهود بود، پیدا شده بود. همچنین در کنار جسد، بست پلاستیکی و چسب پهن بریده‌شده مشاهده شد و بررسی صحنه نیز نشان می‌داد منزل به‌هم ریخته بوده، اما آثار ورود اجباری به داخل خانه وجود نداشت.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در تحقیقات اولیه دختر مقتول عنوان کرد که صبح از منزل خارج شده و پس از تماس پدرش و با توجه به شرایط موجود به خانه بازگشته و با پیکر مادرش مواجه شده است همسر مقتول نیز در تحقیقات اولیه مدعی بی‌اطلاعی از موضوع شد.

وی گفت: کارآگاهان با بررسی صحنه تحقیقات میدانی و انجام اقدامات اطلاعاتی احتمال دخالت افراد آشنا در این جنایت را مطرح کرده و با هماهنگی قضائی همسر مقتول را برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل کردند.

سرهنگ نثاری افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد همسر مقتول دارای همسر دوم بوده و پس از اطلاع مقتول از این موضوع، اختلافات خانوادگی میان آنها شدت گرفته و موضوعاتی از جمله شکایت، درخواست طلاق و پیگیری مهریه، باعث افزایش درگیری‌ها شده بود.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در جریان تحقیقات، همسر دوم متهم به همراه دخترش برای پیگیری پرونده به اداره دهم مراجعه کردند که با هماهنگی قضائی بازداشت شدند. همچنین مشخص شد دختر وی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر توسط کلانتری ۴۳ کیانمهر کرج دستگیر شده بود که پس از هماهنگی‌های لازم به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی ادامه داد: در ادامه بازجویی‌ها و مواجهه حضوری، همسر دوم متهم به طراحی نقشه قبلی با همسر مقتول اعتراف کرد و گفت قرار بوده دخترش با همکاری فردی دیگر وارد منزل مقتول شده و پس از ضرب و جرح وی، با گرفتن دست‌نوشته‌ای مبنی بر بخشش مهریه و سرقت طلاجات، محل را ترک کنند.

سرهنگ نثاری افزود: با اعترافات متهمه و انجام اقدامات اطلاعاتی، فرد تحت تعقیب شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد. این متهم نیز در تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب قتل اعتراف و جزئیات چگونگی وقوع جنایت را تشریح کرد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: هر سه متهم پس از تکمیل تحقیقات و با دستور مقام قضائی، برای ادامه روند رسیدگی به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.