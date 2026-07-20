به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: براساس فراخوان، متقاضیان دارای شرایط برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، شرایط احراز، عناوین و رشته‌های شغلی، رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز، شرایط سنی، سهمیه‌ها، مدارک مورد نیاز، ضوابط و مراحل نام نویسی و نحوه برگزاری آزمون، دفترچه راهنمای آزمون استخدامی را از پیوند زیر دریافت و مطالعه کنند.

مشخصات آزمون

تعداد ردیف‌های شغلی: ۶۱ ردیف شغلی

شرایط احراز: مطابق مفاد دفترچه راهنمای آزمون استخدامی

مهلت نام نویسی: از ۲۹ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵

سامانه نام نویسی: kish.iran-azmoon.ir

تذکرات مهم

۱- پیش از نام نویسی، دفترچه راهنمای آزمون استخدامی را به‌دقت مطالعه کنید.

۲- مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات و مدارک ثبت‌شده در سامانه بر عهده داوطلب است.

۳- نام نویسی الکترونیکی و در سامانه kish.iran-azmoon.ir در مهلت مقرر امکان‌پذیر است و پس از پایان مهلت نام نویسی، درخواست جدید یا تمدید مهلت نام نویسی پذیرفته نخواهد شد.

۴- ملاک بررسی شرایط داوطلبان، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه (خوداظهاری داوطلب) است و سپس در مراحل بعدی با ارائه مدارک مربوطه مطابقت داده خواهد شد.

۵- اطلاعیه‌های بعدی، از جمله زمان دریافت کارت ورود به جلسه، زمان و محل برگزاری آزمون و سایر مراحل استخدام، از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منطقه آزاد کیش و سامانه نام نویسی آزمون اطلاع‌رسانی خواهد شد و مسئولیت پیگیری اطلاعیه‌ها بر عهده داوطلبان است.

متقاضیان دفترچه راهنمای آزمون استخدامی را از اینجا دریافت کنند.