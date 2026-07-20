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مدیر جامعه الزهرا در مراسمی از دستاندرکاران و اعضای ستاد بدرقه امام و قائد شهیدقدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا ، در مراسم تجلیل از دستاندرکاران و اعضای ستاد بدرقه امام و قائد شهید، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی اعضای ستاد، اخلاص، همدلی و روحیه جهادی را مهمترین عامل موفقیت این مجموعه در خدمترسانی به زائران و بدرقهکنندگان امام و قائد شهید عنوان و بر ضرورت استمرار این روحیه در عرصههای مختلف خدمت به نظام اسلامی تأکید کرد.
مدیر جامعه الزهرا با قدردانی از همه افرادی که در این مأموریت حضور یافتند، اظهار داشت: افراد بسیاری برای همکاری با ستاد اعلام آمادگی کرده بودند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت، امکان بهرهگیری از حضور همه آنان فراهم نشد.
وی با بیان اینکه حضور در این عرصه، توفیقی الهی است، افزود: خدمت در این مسیر تنها با خواستن و ثبتنام حاصل نمیشود، بلکه دعوت الهی میخواهد و همه کسانی که با روحیه جهادی و بدون هیچ چشمداشتی در این میدان حضور یافتند، از این توفیق الهی بهرهمند شدند.
برقعی با اشاره به اینکه برخی از اعضای ستاد حتی از برگزاری مراسم تقدیر و دریافت هدیه نیز استقبال نمیکردند، گفت: این روحیه نشاندهنده اخلاص و انگیزه الهی خادمان این مجموعه است و ارزش کار جهادی را نباید با مسائل مادی سنجید.
وی هدف از برگزاری این نشست را بیش از آنکه تقدیر بداند، آسیبشناسی فعالیتها و بررسی نقاط قوت و ضعف عنوان کرد و افزود: هرچند عملکرد ستاد بسیار مطلوب بود، اما باید همواره این سؤال را مطرح کنیم که چگونه میتوان در مأموریتهای آینده بهتر و دقیقتر عمل کرد.
مدیر جامعه الزهرا با قدردانی از برنامهریزیهای دقیق ریاست ستاد، تلاشهای همه کمیتهها و عوامل اجرایی را ستود و اظهار داشت: همه اعضا با تمام توان و ظرفیت خود برای انجام این مأموریت تلاش کردند و این همدلی، زمینهساز موفقیت مجموعه شد.
وی با بیان اینکه رضایت مخاطبان، مهمترین سرمایه این خدمترسانی بود، خاطرنشان کرد: بر اساس بازخوردهای دریافتشده از زائران ایرانی، مهمانان بینالملل، دانشآموختگان و دیگر حاضران، رضایت عمومی از خدمات ارائهشده وجود داشت که این موضوع نتیجه تلاش خالصانه و مسئولانه همه اعضای ستاد بود.
برقعی با اشاره به تفاوت سلایق، دیدگاهها و شخصیتهای مخاطبان، تصریح کرد: با وجود این تفاوتها، همه اعضای ستاد تنها یک هدف را دنبال میکردند و آن خدمت شایسته به زائران و بدرقهکنندگان امام و قائد شهید بود؛ به همین دلیل هیچکس مسئولیت را به دیگری واگذار نکرد و همه با احساس مسئولیت در میدان حضور داشتند.
وی تأکید کرد: جامعه الزهرا پیش از این نیز تجربه اجرای مأموریتهای ملی و بینالمللی را داشته است، اما آنچه این مأموریت را متمایز ساخت، وحدت، انسجام و همدلی همه عوامل اجرایی بود.
مدیر جامعه الزهرا با اشاره به ضرورت تداوم این روحیه در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی، گفت: اگرچه این مأموریت به پایان رسیده است، اما مسئولیت ما پایان نیافته و امروز بیش از هر زمان دیگری باید به پیامها و مطالبات رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و در میدان جهاد تبیین و خدمت، حضوری فعال، مؤثر و مستمر داشته باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای مأموریتهای آینده، بهویژه برنامههای اربعین حسینی، اظهار داشت: همانگونه که برای این مأموریت با همه ظرفیتها وارد میدان شدیم، در برنامههای پیشرو نیز باید با انسجام، برنامهریزی و روحیه جهادی، حضوری پررنگ و اثرگذار داشته باشیم.
برقعی ضمن عذرخواهی از همکارانی که به دلیل فشردگی برنامهها فرصت دیدار و قدردانی حضوری از آنان فراهم نشد، از همه اعضای ستاد خواست با حفظ روحیه اخلاص، همدلی و خدمترسانی، همچنان در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت ثابتقدم بمانند و برای حضور فعال و اثربخش در میدانهای آینده آمادگی داشته باشند.
در این مراسم، هریک از اعضای اصلی ستاد بدرقه امام و قائد شهد جامعه الزهرا سلاماللهعلیها از جمله آقای حدادی فام رئیس ستاد و حجتالاسلاموالمسلمین عباسی، حجتالاسلاموالمسلمین تهرانی، خانم ضرابی، خانم شریفی، خانم حسین زاده و خانم حیدری به بیان گزارش اجمالی از فعالیتهای کارگروههای خود در این ایام پرداختند.
در پایان مراسم، اعضای ستاد با حضور خانم برقعی مدیر جامعه الزهرا با اهدای لوح مورد تجلیل قرار گرفتند.