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بانک مرکزی اعلام کرد: در ادامه اقدامات خصمانه رژیم جنایتکار آمریکا در حوزههای نظامی و سایبری، گواهینامه فنی-امنیتی شرکت شاپرک بدون هیچ اعلام قبلی از طرف تأمینکننده خارجی لغو شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اقدام با هدف ایجاد اختلال در عملکرد درگاههای پرداخت اینترنتی انجام شده؛ با این وجود به هموطنان اطمینان داده میشود خدمات شرکت شاپرک هیچگونه اختلالی زیرساختی نداشته و با اتخاذ تدابیر جایگزین، خدمت رسانی طبق روال قبلی انجام میشود.
بانک مرکزی افزود: تیمهای فنی شرکت شاپرک و شبکه پرداخت کشور در تلاش هستند تا پیش از بروز اختلال در روال خدماتدهی، تدابیر فنی جایگزین اتخاذ کنند؛ بنابراین هیچگونه نگرانی از این بابت وجود نداشته و روند خدماتدهی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
بر این اساس تاکید میشود، هیچگونه حمله سایبری به شرکت شاپرک یا زیرساختهای پرداخت کشور صورت نگرفته است.
بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با وجود کارشکنیها و اقدامات خصمانه دشمن، شبکه پرداخت کشور تمام تلاش خود را برای عرضه خدمات بیوقفه و با کیفیت برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به کار خواهد بست.
سایر اخبار تکمیلی از طریق روابط عمومی بانک مرکزی به مردم عزیز اطلاعرسانی خواهد شد.