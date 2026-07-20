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مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از اجرای ۱۸۶ طرح «محلات الگو» در قالب ۵۲ هزار پلاک شهری خبر داد و گفت :این طرح با هدف تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده، افزایش تابآوری محلات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در مناطق مختلف پایتخت، بهویژه مناطق ۹، ۱۰ و ۱۱، در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیاصغر کمالیزاده، با حضور در برنامه «تهران ۲۰» با اشاره به وضع بافتهای فرسوده شهر تهران گفت: پایتخت دارای چهار هزار و ۴۲۸ هکتار بافت فرسوده و حدود ۲۵۲ هزار پلاک ثبتی است که به علت ریزدانگی، ناپایداری و نفوذپذیری نامناسب، نیازمند اجرای برنامههای جامع بازآفرینی و نوسازی هستند.
وی با بیان اینکه سازمان نوسازی شهرداری تهران اجرای طرحهای شاخص و تحولآفرین را در دستور کار قرار داده است، افزود: یکی از مهمترین این طرحها، طرح «حیاط تهران» در محدوده اسلامآباد منطقه ۲ است که در قالب الگوی «مسکن کلید به کلید» در حال اجراست. در این طرح حدود دو هزار واحد مسکونی احداث میشود و با نوسازی ۱۱۷ هکتار از بافت فرسوده، زمینه توسعه فضاهای خدماتی، فرهنگی، گردشگری و ارتقای کیفیت محیط شهری فراهم خواهد شد.
کمالیزاده، طرح بازآفرینی دهونک را از دیگر برنامههای مهم سازمان برشمرد و گفت: عملیات اجرایی این طرح در سال جاری آغاز میشود و تحقق آن مستلزم همراهی و مشارکت ساکنان محله در فرآیند تملک و اجرای طرح است.
وی با اشاره به طرح بازآفرینی محله نفرآباد در منطقه ۲۰ خاطرنشان کرد: در این محدوده، ۱۹۹ پلاک تملک شده و علاوه بر احداث ۳۲ واحد مسکونی با معماری ایرانی ـ اسلامی، هفت طرح خدماتی از جمله بازار میوه و ترهبار، مهدکودک، سرای بانوان و پارکینگ احداث شده است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش امنیت و حذف فضاهای بیدفاع شهری داشته است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین از تداوم اجرای طرح سیمینقلعه در محدوده دارآباد خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح، توسعه فضای سبز، افزایش سرانههای خدماتی و ارتقای کیفیت زیستمحیطی این محدوده است.
وی در ادامه به طرح باغ وزیری در محله گلابدره اشاره کرد و گفت: این طرح با زیربنایی بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع در قالب یک مجتمع فرهنگی، ورزشی، درمانی و پارکینگ عمومی در حال اجراست و با تأمین حدود ۴۰۰ فضای توقف خودرو، بخشی از کمبود پارکینگ این محله را برطرف خواهد کرد.
کمالیزاده با اشاره به طرح «فرهنگ» در اسلامآباد گفت: این مجموعه با زیربنای حدود ۱۸ هزار مترمربع بهعنوان مرکز فرهنگی و خدماتی ویژه سالمندان در حال احداث است و خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و سلامتمحور را به این قشر از شهروندان ارائه خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد مدیریت شهری در بازآفرینی محلات صرفاً نوسازی کالبدی نیست، تصریح کرد: ارتقای کیفیت زندگی، افزایش سرانههای خدماتی، توسعه فضاهای عمومی و ایجاد محلههای تابآور، مهمترین اهداف اجرای این طرحها به شمار میرود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در مقاومسازی واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: بر اساس مأموریت ابلاغی شهردار تهران، مسئولیت فنی مقاومسازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده به سازمان نوسازی واگذار شد و در این چارچوب طرحهایی در مناطق ۱، ۲ و ۱۷ اجرا شد که بخش قابل توجهی از آنها به اتمام رسیده و طرح مجتمع کوی اساتید نیز تا پایان شهریور به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: سازمان نوسازی در کنار اجرای طرحهای بازسازی، با انجام بازدیدهای فنی، تهیه طرحهای مهندسی و ارائه خدمات تخصصی، از مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران پشتیبانی کرد.
کمالیزاده با اشاره به برنامههای بلندمدت سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرد: اجرای ۱۸۶ طرح تجمیع بلوکی در قالب ۵۲ هزار پلاک شهری، یکی از مهمترین برنامههای تحولآفرین این سازمان در حوزه بازآفرینی شهری است. همچنین مناطق ۹، ۱۰ و ۱۱ بهعنوان اولویتهای اصلی نوسازی در دستور کار قرار دارند و با همکاری شهروندان و دستگاههای مسئول، روند اجرای این طرحها با سرعت و جدیت دنبال خواهد شد.