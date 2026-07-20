مدیر کل بهزیستی استان فارس از بهره‌برداری همزمان از ۹۷ طرح تخصصی، عمرانی، خدماتی و اشتغال‌محور با صرف افزون بر ۳۲۷ میلیارد تومان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،حمید گودرزی گفت: این طرح ها که حوزه‌های حیاتی از جمله سلامت اجتماعی، توانبخشی، اشتغال و مسکن را پوشش می دهد همزمان با هفته گرامیداشت بهزیستی در سراسر استان افتتاح شدند

وی بیان داشت: این طرح ها با هدف ارتقای عدالت اجتماعی، توسعه خدمات تخصصی و توانمندسازی جامعه هدف اجرایی شده‌اند.

مدیر کل بهزیستی فارس جزئیات این طرح ها را بیان کرد :

در حوزه سلامت و توانبخشی: سه مرکز تخصصی سلامت اجتماعی و شش مرکز شبانه‌روزی و روزانه (شامل مراکز نگهداری سالمندان، بیماران اعصاب و روان و افراد دارای معلولیت ذهنی) فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین افتتاح مرکز درمان‌مدار (TC) جهت بازتوانی افراد درگیر اعتیاد از دیگر دستاورد‌های شاخص این دوره است.

در حوزه مسکن: ۸۴ واحد مسکونی ویژه مددجویان در سراسر استان، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خیرین، احداث و به خانواده‌های تحت پوشش واگذار شد.

در حوزه اشتغال: مجموعه‌ای از پروژه‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی با هدف ایجاد استقلال اقتصادی برای مددجویان افتتاح گردید.

گودرزی تأکید کرد: این دستاورد‌ها حاصل هم‌افزایی میان دولت، مؤسسات غیردولتی، خیرین و شرکای اجتماعی است.

مدیر کل بهزیستی فارس افزود : رویکرد سازمان در این مسیر، تحقق شعار «بهزیستی؛ کنار مردم» از طریق توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.