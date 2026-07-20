رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم گفت: با بیان اینکه هدف از سطح‌بندی دانشگاه‌ها صرفاً رقابت نیست، تصریح کرد: نتیجه این ارزیابی‌ها به دانشگاه کمک می‌کند تا خود را در کنار سایر دانشگاه‌ها ببیند و با شناسایی نقاط قابل بهبود، فرآیند‌های معیوب را اصلاح کند.

هدف ما رقابت نیست، کمک به بهبود مستمر عملکرد است

هدف ما رقابت نیست، کمک به بهبود مستمر عملکرد است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نسیم نهاوندی در جلسه شورای مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور که با حضور امین ناجی، رئیس دانشگاه و اعضای شورا برگزار شد؛ ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان، بر نقش کلیدی نظارت در پیشبرد اهداف کلان دانشگاه تأکید کرد.

نهاوندی با اشاره به فلسفه وجودی شورا‌های مرکز نظارت، اظهار داشت: شورای مرکز نظارت در واقع موتور محرک چرخه بهبود مستمر است. این چرخه با بررسی برنامه‌ها و فرآیندها، انجام اقدامات اصلاحی و تأثیرگذاری بر سیاست‌های دانشگاه تکمیل می‌شود و می‌تواند به ارتقای کیفیت در تمامی سطوح کمک شایانی کند.

طراحی مدل ریاضی برای ارزیابی هیئت‌های استانی

وی از طراحی یک مدل ریاضی با رویکرد شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای سنجش کارکرد هیئت‌های مرکز نظارت استان‌ها خبر داد و گفت: این مدل در اداره نظارت وزارت علوم، طراحی و در حال اجرای دوره دوم آن هستیم و به منظور شفافیت و ایجاد امکان گفت‌وگوی مشترک، گزارش‌های عملکردی نظارت مستقیماً به خود دانشگاه‌ها ارسال می‌شود. بررسی این گزارش‌ها توسط مدیران دانشگاه و ارائه نقطه‌نظرات، به ارزیابی دقیق‌تر نقاط قوت و ضعف منجر می‌شود.

ورود دانشگاه پیام نور به ارزیابی عملکرد ۱۴۰۴

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های دولتی به صدور کارنامه منجر شده است، از ورود رسمی دانشگاه پیام نور به این فرآیند خبر داد و افزود: برای ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، این دانشگاه نیز وارد این چرخه خواهد شد و با توجه به مأموریت ویژه دانشگاه پیام نور در حوزه آموزش مجازی، شاخص‌های اختصاصی را نیز با همفکری دوستان این دانشگاه تعریف خواهیم نمود.

هدف ما رقابت نیست، کمک به بهبود مستمر عملکرد است

نهاوندی با بیان اینکه هدف از سطح‌بندی دانشگاه‌ها صرفاً رقابت نیست، تصریح کرد: نتیجه این ارزیابی‌ها به دانشگاه کمک می‌کند تا خود را در کنار سایر دانشگاه‌ها ببیند و با شناسایی نقاط قابل بهبود، فرآیند‌های معیوب را اصلاح کند. برای مثال، شاخص «مدیریت دوره تحصیل دانشجویان» و «طول مدت تحصیل» بسیار مهم است. اگر دانشگاهی از میانگین کشوری بالاتر باشد، شورای مرکز نظارت می‌تواند با تحلیل داده‌ها برای کاهش این زمان فرآیندسازی کند؛ همچون تخصیص استاد راهنما به دانشجویان دکتری از همان ترم اول که تأثیر مستقیمی بر کاهش زمان تحصیل دارد.

اعتبارسنجی و ابزار‌های نوین

وی در پایان از نهایی شدن مطالعات مدل اعتبارسنجی (اعتباربخشی) با اقتباس از مدل‌های بین‌المللی و بومی‌سازی آن با ۴ استاندارد و ۹ سوال تخصصی خبر داد و خاطرنشان کرد: همه این ابزار‌ها در خدمت کیفیت است. ما به‌عنوان بهره‌بردار در کنار شما هستیم تا با کمک داده‌های سامانه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری برای آینده واحد‌ها و رشته‌ها تسهیل شود.