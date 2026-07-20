جریمه ۶۸ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در دیلم
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر از محکومیت قاچاقچی ۳۲ هزار لیتر سوخت در دیلم به پرداخت بیشاز ۶۸ میلیارد ریال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سید موسی حسینی اظهار کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی دیلم به پرونده قاچاق ۳۲ هزار لیتر سوخت از یک کامیون رسیدگی کرد.
وی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کامل محموله سوخت، متخلف را به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: همچنین، چون ارزش خودرو حامل سوخت قاچاق، بیشتر از ارزش سوخت کشفشده بوده، معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۶۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
حسینی یادآور شد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی دیلم، پیرامون کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک کامیون، تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.