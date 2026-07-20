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به همت کانونهای مساجد کشور مسابقه کتابخوانی «جاذبه حسینی» برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب جاذبه حسینی در سه فصل با عنوانهای زینبکبری سلاماللهعلیها، اربعین و شرح فرازهایی از زیارت اربعین و به شیوهی تاریخی تدوین گردیده است.
محتوای این اثر از کتاب شاخص و برجستهی آفتاب در مصاف استخراج شده و در ویرایش جدید آن، بیانات رهبر شهید تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز به این کتاب افزوده شدهاست.
بخشی از بیانات آقای شهید ایران در این کتاب مرتبط با ویژگیهای شخصیتی حضرت زینب (سلاماللهعلیها) و فلسفه اقدامات آن حضرت در دوران حیات و بخصوص پس از نهضت عاشورای حسینی است.
در بخش دیگر نیز به بررسی اهمیت و ابعاد اربعین و شرح زیارت اربعین در بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخته شده است.
علاقمندان جهت شرکت در این مسابقه میتوانند از طریق سامانه آموزش الکترونیک ستاد به نشانی (lms.fahma.org) مراجعه کنند.
مسابقه جاذبه حسینی به همت معاونت فرهنگی هنری اداره کتابخانههای ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار میشود.