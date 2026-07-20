رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه تصریح کرد: آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و می‌گویند دنبال توقف جنگند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت؛ آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و می‌گویند دنبال توقف جنگند. روی هوش ما اندازهٔ آی کیوی مختصر خودشان حساب کرده‌اند.

ما در شناخت این آمریکایی‌بازی‌ها به مرحلهٔ استاد تمامی رسیده‌ایم و بر این اساس آماده شده‌ایم. اقدامات باید مؤید ادعا‌ها باشد نه ناقض آنها.