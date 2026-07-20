به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سرانه مصرف آب در استان به حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز رسیده است، گفت: اصلاح رفتار مصرفی، رفع نشتی‌ها و استفاده از تجهیزات کاهنده می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف و صیانت از منابع محدود آبی داشته باشد.

حجت شاه محمدی در گفت‌وگویی رادیویی با صدای مرکز آذربایجان غربی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب تجدیدشونده، بر ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب تأکید و اظهار داشت: سرانه مصرف آب در آذربایجان‌غربی حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز است که با الگوی مطلوب مصرف فاصله دارد؛ ازاین‌رو، تغییر رفتار‌های روزمره و پرهیز از مصارف غیرضروری باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از پرلاتور و دیگر تجهیزات کاهنده می‌تواند حدود ۳۰ درصد و استفاده از سردوش‌های کاهنده تا ۵۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد. همچنین اصلاح رفتار مصرفی و جلوگیری از بازماندن بی‌مورد شیر‌های آب، کاهش قابل‌توجهی در میزان مصرف خانوار‌ها ایجاد می‌کند.

شاه محمدی، اصلاح و بازسازی شبکه‌های توزیع، شناسایی و رفع نشتی، مدیریت فشار شبکه، تعویض کنتور‌های خراب، استانداردسازی انشعاب‌ها و شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز را از جمله اقدامات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برای کاهش هدررفت آب عنوان کرد.

وی با بیان اینکه حفظ منابع آبی تنها وظیفه شرکت آب و فاضلاب نیست و شهروندان با رفع نشتی شیرآلات و شبکه داخلی ساختمان، استفاده از تجهیزات کاهنده و کوتاه‌کردن زمان بازبودن شیر آب می‌توانند نقش مؤثری در عبور از شرایط کم‌آبی ایفا کنند، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه آموزه‌ای دینی، فرهنگی و اخلاقی و در شرایط کنونی، ضرورتی ملی است.

وی در پایان، آب را سرمایه مشترک همه مردم دانست و از مشترکان خواست با رعایت الگوی صحیح مصرف، در حفاظت از منابع آبی استان مشارکت کنند.