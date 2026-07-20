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سرانه مصرف آب در آذربایجانغربی حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز است که با الگوی مطلوب مصرف فاصله دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با بیان اینکه سرانه مصرف آب در استان به حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز رسیده است، گفت: اصلاح رفتار مصرفی، رفع نشتیها و استفاده از تجهیزات کاهنده میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف و صیانت از منابع محدود آبی داشته باشد.
حجت شاه محمدی در گفتوگویی رادیویی با صدای مرکز آذربایجان غربی با اشاره به کاهش بارندگیها، افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب تجدیدشونده، بر ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب تأکید و اظهار داشت: سرانه مصرف آب در آذربایجانغربی حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز است که با الگوی مطلوب مصرف فاصله دارد؛ ازاینرو، تغییر رفتارهای روزمره و پرهیز از مصارف غیرضروری باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: استفاده از پرلاتور و دیگر تجهیزات کاهنده میتواند حدود ۳۰ درصد و استفاده از سردوشهای کاهنده تا ۵۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد. همچنین اصلاح رفتار مصرفی و جلوگیری از بازماندن بیمورد شیرهای آب، کاهش قابلتوجهی در میزان مصرف خانوارها ایجاد میکند.
شاه محمدی، اصلاح و بازسازی شبکههای توزیع، شناسایی و رفع نشتی، مدیریت فشار شبکه، تعویض کنتورهای خراب، استانداردسازی انشعابها و شناسایی انشعابهای غیرمجاز را از جمله اقدامات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برای کاهش هدررفت آب عنوان کرد.
وی با بیان اینکه حفظ منابع آبی تنها وظیفه شرکت آب و فاضلاب نیست و شهروندان با رفع نشتی شیرآلات و شبکه داخلی ساختمان، استفاده از تجهیزات کاهنده و کوتاهکردن زمان بازبودن شیر آب میتوانند نقش مؤثری در عبور از شرایط کمآبی ایفا کنند، خاطرنشان کرد: صرفهجویی در مصرف آب فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه آموزهای دینی، فرهنگی و اخلاقی و در شرایط کنونی، ضرورتی ملی است.
وی در پایان، آب را سرمایه مشترک همه مردم دانست و از مشترکان خواست با رعایت الگوی صحیح مصرف، در حفاظت از منابع آبی استان مشارکت کنند.