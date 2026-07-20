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برنامه باسابقه و خاطرهانگیز «راه شب» رادیو ایران، بامداد پنجشنبه یکم مردادماه، با حضور سید مهرداد ضیایی، بازیگر، نویسنده و پژوهشگر، فصل تازهای از همراهی با مخاطبان شبزندهدار خود را آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه باسابقه و خاطرهانگیز «راه شب» رادیو ایران، ۰۰:۳۰ بامداد پنجشنبه، یکم مردادماه، با حضور سید مهرداد ضیایی، بازیگر، نویسنده و پژوهشگر، فصل تازهای از همراهی با مخاطبان شبزندهدار خود را آغاز میکند.
«راه شب» با نگاهی فرهنگی و هنری، میزبان گفتوگوها و جستارهایی در حوزه ادبیات داستانی، شعر، ادبیات کودک، مناسبتهای فرهنگی، محیطزیست و دیگر موضوعات اجتماعی و هنری خواهد بود.
حضور سید مهرداد ضیایی در کنار دیگر بخشهای شنیدنی برنامه، فضایی صمیمی و اندیشهورز را برای شنوندگان رادیو ایران فراهم خواهد کرد.
شنوندگان میتوانند در طول برنامه با ارسال پیامک به ۳۰۰۰۰۹۰۰ و همچنین تماس با شمارههای ۲۲۰۴۰۰۸۶ و ۲۲۰۵۰۰۰۹، در گفتوگوهای شبانه «راه شب» مشارکت کرده و دیدگاهها و نظرات خود را با عوامل برنامه و دیگر مخاطبان در میان بگذارند.