برنامه باسابقه و خاطره‌انگیز «راه شب» رادیو ایران، بامداد پنجشنبه یکم مردادماه، با حضور سید مهرداد ضیایی، بازیگر، نویسنده و پژوهشگر، فصل تازه‌ای از همراهی با مخاطبان شب‌زنده‌دار خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه باسابقه و خاطره‌انگیز «راه شب» رادیو ایران، ۰۰:۳۰ بامداد پنجشنبه، یکم مردادماه، با حضور سید مهرداد ضیایی، بازیگر، نویسنده و پژوهشگر، فصل تازه‌ای از همراهی با مخاطبان شب‌زنده‌دار خود را آغاز می‌کند.

«راه شب» با نگاهی فرهنگی و هنری، میزبان گفت‌و‌گو‌ها و جستار‌هایی در حوزه ادبیات داستانی، شعر، ادبیات کودک، مناسبت‌های فرهنگی، محیط‌زیست و دیگر موضوعات اجتماعی و هنری خواهد بود.

حضور سید مهرداد ضیایی در کنار دیگر بخش‌های شنیدنی برنامه، فضایی صمیمی و اندیشه‌ورز را برای شنوندگان رادیو ایران فراهم خواهد کرد.

شنوندگان می‌توانند در طول برنامه با ارسال پیامک به ۳۰۰۰۰۹۰۰ و همچنین تماس با شماره‌های ۲۲۰۴۰۰۸۶ و ۲۲۰۵۰۰۰۹، در گفت‌و‌گو‌های شبانه «راه شب» مشارکت کرده و دیدگاه‌ها و نظرات خود را با عوامل برنامه و دیگر مخاطبان در میان بگذارند.