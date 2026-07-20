در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۳۶ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز در روستای صومعه نیشابور تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: این عملیات با حضور یگان ویژه حفاظت امور اراضی و در معیت نیروی انتظامی کلانتری ۱۲ انجام شد و به منظور صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز به اجرا درآمد.

علی مبارکی افزود: در این عملیات، ۱۴ مورد دیوار به متراژ ۶۷۷ متر، ۶ مورد بنا به مساحت ۱۳۵ مترمربع، ۵ مورد استخر به مساحت ۹۰ مترمربع،۳ مورد آلاچیق به مساحت ۱۷۰ مترمربع و ۸ مورد محوطه به مساحت ۱۴۵ مترمربع قلع‌وقمع شد و حدود ۳۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

وی ادامه داد: برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی با جدیت ادامه دارد و حفاظت از این اراضی به عنوان یکی از سرمایه‌های مهم تولید و امنیت غذایی، در اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی قرار دارد.