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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از ابلاغ اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند به تمامی دستگاههای اجرایی، واحدهای صنعتی و مراکز درمانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از ابلاغ اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند به تمامی دستگاههای اجرایی، واحدهای صنعتی و مراکز درمانی این شهرستان با هدف ارتقای مدیریت اصولی پسماند و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی خبر داد.
مختار خانی گفت: در راستای اجرای قانون مدیریت پسماند و پیشگیری از آلودگیهای ناشی از مدیریت نامناسب انواع پسماند، اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی این قانون به تمامی دستگاههای اجرایی، واحدهای صنعتی و مراکز درمانی شهرستان ارومیه ابلاغ شده است.
وی افزود: بر اساس مفاد این آییننامه، دستگاهها و واحدهای مشمول موظفاند برنامه مدیریت پسماند خود را تهیه و اجرا کرده و نسبت به کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، جمعآوری، نگهداری، حمل و دفع اصولی پسماندهای عادی، صنعتی، ویژه و پزشکی مطابق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی اقدام کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با تأکید بر اینکه اجرای صحیح این الزامات نقش مؤثری در حفاظت از منابع طبیعی، کاهش آلودگی آب، خاک و هوا و ارتقای سلامت عمومی دارد، اظهار کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با همکاری دستگاههای ذیربط، روند اجرای این تکالیف قانونی را بهصورت مستمر پایش خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
مختار خانی گفت: اجرای دقیق الزامات مدیریت پسماند، مسئولیتی قانونی و اجتماعی برای تمامی دستگاههای اجرایی، صنایع و مراکز درمانی است و همکاری همه بخشها، نقش تعیینکنندهای در حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان خواهد داشت.