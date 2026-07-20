بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در بهار ۱۴۰۵ بیش از ۲ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان از محل ۲۷ صدم درصد عوارض ارزش افزوده به سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته با رشد ۲۸ درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان امور مالیاتی کشور جزییاتی از میزان وصولی عوارض ارزش افزوده سهم ورزش همگانی در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری ارایه داد که در مجموع نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش در بهار امسال، مبلغ ۲ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان بابت ۲۷ صدم درصد عوارض ارزش افزوده سهم وزارتخانه‌های «ورزش و جوانان» و «آموزش و پرورش» وصول شده است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته یک هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان بوده است.