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بر اساس خروجی فعلی مدلها، بیشترین ظرفیت انتقال گردوخاک به استان مرکزی تا سوم مرداد، روز پنجشنبه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
بررسیها حاکی از تقویت جریانات شرقی و وزش باد در مناطق بیابانی کویر مرکزی کشور و بخشهایی از استان طی روزهای سه شنبه تا حداقل ابتدای هفته آتی میباشد که میتواند در برخی از ساعات منجر به خیزش و انتقال گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد بویژه مناطق حاشیه تالاب میقان شود. ,همچنین سرعت وزش باد در ساعات عصر تا اواخر وقت امشب در مناطق شمال شرق استان (مناطق شرقی شهرستانهای ساوه و زرندیه) نسبتا شدید خواهد بود.
زمان شروع: عصر دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
زمان پایان: شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نوع مخاطره:
در برخی از ساعات این مدت پدیده باد و گردوخاک پیش بینی میشود.
احتمال وقوع پدیده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب بیشتر است.
بر اساس خروجی فعلی مدلها بیشترین ظرفیت انتقال گردوخاک طی این مدت در روز پنجشنبه خواهد بود.
منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات.
اثر مخاطره: در برخی از ساعات افزایش غلظت ذرات معلق موجود در جو و کاهش دید افقی و کیفیت هوا.
در ساعات عصر امروز دوشنبه و ساعاتی از شب به دلیل وزش باد نسبتا شدید در شمال شرق استان احتمال آسیب به سازههای سبک و ناپایدار وجود دارد.
توصیه:
عدم حضور افراد بویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد و عدم فعالیتهای ورزشی در هنگام افزایش شاخصهای آلودگی هوا، استحکام بخشی به سازهای سبک و ناپایدار در شمال شرق استان و آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه و مراکز درمانی.