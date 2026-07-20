معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: نرخ بیکاری آذربایجان شرقی به ۶.۹ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی گفت: نسبت اشتغال در استان ۳۸.۸ درصد است که ۱.۳ درصد از سطح کشور بالاتر است. نرخ بیکاری استان نیز با بهبود وضعیت به ۶.۹ درصد کاهش‌یافته است که در مقایسه با نرخ بیکاری ۷.۵درصدی کل کشور، وضعیتی مطلوب و قابل‌قبول را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ارزش‌افزوده تولیدشده در بخش‌های اقتصادی استان، بر قدرت بخش‌های تولیدی تأکید کرد و افزود: سهم قابل‌توجه صنعت با ۴۳.۶۳ و بخش بازرگانی (عمده‌فروشی، خرده‌فروشی ) با ۱۲.۹۳ درصد، نشان‌دهنده زیرساخت‌های مستحکم اقتصادی استان در حوزه‌های تولید و تجارت است.

ذوقی با اشاره به شاخص‌های بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها در سال ۱۴۰۴ (نقاط شهری: ۱۵۳.۶ و نقاط روستایی:۱۵۹ درصد) خاطرنشان کرد: مدیریت تقاضا در بخش کالا‌های اساسی، می‌تواند به پایداری توان خرید خانوار‌ها کمک کند. در حوزه مالی نیز، رشد ۲۱.۱ درصدی درآمد‌های استان و تحقق ۹۵ درصدی آنها نشانه‌ای از بهبود مدیریت منابع مالی است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در خصوص تخصیص اعتبارات هم گفت: ۴۰ درصد از کل اعتبارات استان به هزینه‌های جاری و ۶۰ درصد به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص‌یافته است.

ذوقی با استناد به برآورد‌های مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۴ بر اهمیت مدیریت سرمایه انسانی تأکید کرد و گفت: جمعیت استان به چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر رسیده است (با توزیع ۷۷.۴ درصد شهری و ۲۲.۶ روستایی) وجود یک میلیون و ۴۶۶ هزار نفر مرد و یک میلیون و ۴۱۹ هزار نفر زن در سن کار، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه استان است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین به تغییرات در ثبت‌احوال در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: درحالی‌که ۳۷،۷۴۴ مورد ولادت به ثبت رسیده، شاهد کاهش ۹.۵ درصدی در میزان ازدواج‌ها و کاهش ۵.۹ درصدی در میزان طلاق‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳ هستیم.

وی یادآور شد: با توجه به روند افزایش نسبت سالمندی (۸.۳ درصد در مردان و ۹.۷ درصد در زنان)، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین سیاست‌های هوشمندانه جهت حمایت از خانواده‌ها و افزایش جمعیت جوان دیده می‌شود تا این بخش، به‌عنوان موتور محرک توسعه، در آینده استان ایفای نقش کند.