پخش زنده
امروز: -
رصد و کنترل مجرمان سابقه دار و حرفهای استان به منظور تامین امنیت و آسایش مردم شدت می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه ای، خطرناک و سابقهدارگفت :هدف از برگزاری این نشست پیگیری،رصد و نظارت بر تحرکات مجرمانی است که با فعالیت غیرقانونی خود امنیت و آسایش مردم را گرفته و به تمامیت جسمی و اموال مردم تعرض میکنند.
حجتالاسلام اسدالله جعفری با اشاره به تکلیف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آسایش مردم، بر ضرورت هماهنگی و تعامل شایسته دراین حوزه تأکید کرد و افزود: طرحها و برنامههای شایسته ای به همت فرماندهی انتظامی استان تدوین شده که آماده بهرهبرداری و اجراست و دادگستری کل استان نیز با نظارت دادستان مرکز استان و دادستانها در اجرای این طرحها همکاری خواهد کرد.
وی با هشدار صریح به مجرمان جرایم مهم و خشن ادامه داد: دستگاه قضایی در اجرای طرح های نظارتی و برخورد با مخلان امنیت، بهویژه در مواجهه با مجرمان حرفهای و خشن، کوچکترین کوتاهی نخواهد کرد و نباید اجازه داد اقدام غیرقانونی و مجرمانه تعدادی از افراد، حقوق و آزادیهای مشروع مردم را مخدوش کند.
فرماندهی انتظامی استان نیز با اشاره به اهمیت موضوع سرقت به عنوان یکی از دستور کارهای اصلی گفت: در حوزه برخورد با سارقان در سالجاری اقدامات خوبی شده و با بررسی لایههای مختلف موضوع برخورد با مجرمان ساکن و در حرکت، برای اقدامات آینده برنامهریزی شده است.
سردار حسنوند افزود: در خصوص مقابله با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز برنامههای ویژهای برای جمعآوری معتادان و برخوردبا شبکههای توزیع مواد مخدر و بررسی گلوگاه ها و ورودیهای استان در دستور کار است.