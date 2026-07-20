به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب و فاضلاب اصفهان در این عملیات با هدف ارتقای ظرفیت انتقال فاضلاب، توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان۷۵۰ متر لوله با قطر ۵۰۰ میلی‌متر و با بهره‌گیری از روش‌های مکانیزه اجرا می‌شود.

خط انتقال فاضلاب زیباشهر به دلیل قرارگیری لوله در عمق ۱۳ متری زمین، به صورت ترکیبی اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در مرحله نخست، حفاری ترانشه روباز تا عمق ۸ متر با دهانه ۱۲ متر و در مرحله دوم، عملیات حفاری مکانیزه با استفاده از دستگاه سیم‌برش تا عمق ۵ متر و عرض ۱.۲ متر اجرا شده است.

وجود لایه‌های سخت زمین، تراز بالای آب‌های زیرسطحی و مجاورت مسیر طرح با تأسیسات راهبردی شرکت آب منطقه‌ای، عملیات اجرایی تکمیل خط انتقال فاضلاب زیباشهر را در زمره پیچیده‌ترین طرح‌های توسعه شبکه فاضلاب شهری قرار داده است و تمامی عملیات با برنامه‌ریزی دقیق، کنترل مستمر و رعایت کامل الزامات فنی، ایمنی و زیست‌محیطی در حال اجراست.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود مرحله نخست این عملیات به طول ۵۰۰ متر در سه‌ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و پس از آن، عملیات اجرایی مرحله دوم به طول ۲۵۰ متر آغاز خواهد شد تا مسیر انتقال فاضلاب زیباشهر در شهرستان مبارکه به‌طور کامل تکمیل شود.