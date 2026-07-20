در نشستی تخصصی روند صدور شناسنامه واحد‌های گلخانه‌ای و محصولات تولیدی آذربایجان غربی در سامانه یکتا و راهکار‌های رفع موانع و چالش‌های موجود بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت تولید و عرضه محصولات گلخانه‌ای شناسنامه‌دار، جلسه هماهنگی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و و سایر مدیریت‌های تخصصی در سازمان برگزار شد.

هدف این نشست ایجاد هماهنگی‌های فنی و تسهیل فرآیند شناسنامه‌دار کردن محصولات گلخانه‌ای در بستر سامانه یکپارچه کشاورزی و تجارت ایران «یکتا» به منظور ترغیب تولیدکنندگان به عرضه محصولات کشاورزی شناسه دار در بازار‌های داخلی و خارجی بود.

در این جلسه، روند صدور شناسنامه واحد‌های گلخانه‌ای و محصولات تولیدی در سامانه یکتا مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکار‌های رفع موانع و چالش‌های موجود تبادل نظر و چاره اندیشی شد.

بر اساس این رویکرد، تولیدکنندگان محصولات گلخانه‌ای پس از اخذ پروانه بهره‌برداری، موظف به ثبت اطلاعات و دریافت شناسنامه واحد بهره‌برداری و شناسنامه محصول در سامانه یکتا هستند.